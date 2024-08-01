Kayseri'deki Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'ne taşındı - Son Dakika
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Kayseri'deki Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'ne taşındı

Kayseri\'deki Antika Pazarı Mevlana Mahallesi\'ne taşındı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde düzenlenen Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi Pazar yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunuyor.

01.08.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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5 yıldır büyük ilgiyle takip edilen ve geçtiğimiz ay ilk kez Mevlana Mahallesi Pazar Yerine taşınan Antika Pazarı, geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamlar sunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Kayseri'ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar yerinde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan Antika Pazarında halı, kilim ve seccadelerden tesbihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor. Kayseri'den olduğu kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, 11 Ağustos'ta yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'ne taşındı - Son Dakika

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