Kayseri'deki Seyahatsever Projesi Yurtları Yüzde 70 Doluluk Oranına Ulaştı - Son Dakika
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Kayseri'deki Seyahatsever Projesi Yurtları Yüzde 70 Doluluk Oranına Ulaştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Akancı, 'Seyahatsever projesi' kapsamında kente gelen öğrencilerin kalacakları yurtların yüzde 70 oranında dolu olduğunu açıkladı. Gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi, gençlerin istedikleri ilde 5 gün boyunca ücretsiz konaklama yapmalarını sağlıyor. Kayseri'deki yurtlara yoğun ilgi olduğunu belirten Akancı, doluluk oranının ilerleyen günlerde yüzde 100'e çıkmasını beklediklerini ifade etti.

21.07.2024 15:26
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Akancı; 'Seyahatsever projesi' çerçevesinde kente gelen öğrencilerin kalacakları yurtları yüzde 70 oranında doldurduklarını söyledi.

2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever projesiyle, gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı tanınıyor. Yurtlarda ücretsiz konaklayan gençlerin ülkenin istedikleri ilinde KYK yurtlarında kalarak, ülkesini tanıyor. Seyahatsever projesiyle gençlere istedikleri ilde 5 gün ücretsiz konaklama sunuluyor. 8 Temmuz itibariyle başlayan Seyahatsever projesinde Kayseri'ye yoğun ilgi olduğunu dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Üniversiteli gençlerimiz, illerimizdeki yurtlarımızda bakanlığımızın, talimatı ve aynı zamanda Seyahatsever projesiyle 8 Temmuz itibariyle rezervasyonlarını yaptırıyorlar. Şehrimizdeki programa koyduğumuz yurtlarımızda kendilerini misafir ediyoruz. 8 Temmuz itibariyle de gençlerimiz gelmeye başladı. Her türlü imkanlardan ve fırsatlardan sunuyoruz. Buradaki asıl amaç tabi ki gençlerimize ülkemizin tüm alanlarında seyahat izni ve aynı zamanda konaklama alanlarında yararlanabilmelerini sağlamak adına yurtlarımız da bakanlığımız adına konaklamalarını sağlıyoruz. Çokta güzel oluyor. Tabi ki hem şehrimizin tarihi yerleri ve diğer güzelliklerini öğrencilerimiz görüyorlar hem de buradan farklı bir ile rezervasyon yaptırarak, gidiyorlar. Bu yıl başlayan yine 15 Temmuz itibariyle emeklilerimizi yine belirlediğimiz yurtlarda misafir ediyoruz. Emekli vatandaşlarımızı Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığımız işbirliğiyle 8 Temmuz, 15 Temmuz ve 25 Ağustos tarihleri arasında misafir ediyoruz. Onlara da 'hoş geldiniz' diyorum. Bizler onları misafir etmekten hem mutluyuz hem de gururluyuz" şeklinde konuştu.

Yurtların yüzde 70'i doldu

Seyahatsever projesine ayrılan yurtların yüzde 70 oranında dolduğunu aktaran Kabakcı, "Şehrimiz Anadolu'nun ortasında merkezi noktada olan bir şehir. Projemize talep var. Çok da güzel dönüşümler var. Toplamda sayılarımız şu anda büyüyerek devam ediyor. Şu anda yüzde 70 doluluk oranımız var. Bu yeni başladığı için bu şekilde. İlerde bu sayı yüzde 100'e çıkacak. Doluluk oranı şu anda gayet güzel" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Seyahatsever Projesi Yurtları Yüzde 70 Doluluk Oranına Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'deki Seyahatsever Projesi Yurtları Yüzde 70 Doluluk Oranına Ulaştı - Son Dakika
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