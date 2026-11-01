Kayseri'deki Sultan Sazlığı'nda sonbaharda 301 kuş türü doğaseverlerle buluşuyor - Son Dakika
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Kayseri'deki Sultan Sazlığı'nda sonbaharda 301 kuş türü doğaseverlerle buluşuyor

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Kayseri\'deki Sultan Sazlığı\'nda sonbaharda 301 kuş türü doğaseverlerle buluşuyor
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Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, sonbaharda ziyaretçilere kuş gözlemleme imkânı sunuyor. Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı sınırlarındaki 24 bin 357 hektarlık park, 301 kuş türüne ev sahipliği yaparak doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

KAYSERİ'de bulunan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, sonbaharda da kuşları gözlemleme fırsatı buluyor.

Kayseri'de 2006 yılında 'milli park' ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı sınırları içinde bulunan sazlığa gelen misafirler parkurlarda yürüyüş yaparak kuşları gözlemliyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların da gözdesi haline gelen milli park, sonbaharın renklerine büründü. Bölgedeki yeşilbaş ördekler ise görsel şölen oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
YeşilhisarYahyalıKayseriDeveliTurizmYaşamYerelSon Dakika

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