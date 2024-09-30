Kayseri\'den Gazze\'ye Dualar

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Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu'nun 81 ilde gerçekleştirmeyi hedeflediği 'Kayseri'den Gazze'ye: Bir Nefes' programında dualar edildi, konuşmacılar Filistin'de yaşanan acıları ve gelinen son durumu anlattı.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu adına programın açılış konuşmasını yapan Avukat Fevzi Konaç; Gazze'de yaşanan katliamların bir yıla yakın bir zamandır devam ettiğini, yaşanan dramı çaresiz seyretmekten başka bir şey yapılamadığını belirterek, her gün bir şehri kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığını vurguladı. Fevzi Konaç, "2 milyar Müslüman bu felaketle ağır imtihanı yaşarken, yeryüzünde her gün kaybettiğimizi anladığımız bu zor süreçte, bir avuç Kayserili geleceğe karşı umudu ayakta tutmak için bu salondalar. Rabbim dualarımızla Gazze'nin kurtuluşunu görmeyi bize lütfetsin" diye konuştu. Siyonizmin hedefinin adım adım Anadolu'ya yaklaştığını belirten Konaç; 'Kudüs'ü savunmanın, Gazze'yi savunmanın Anadolu'yu savunmak' olduğunun altını çizerek ülkemizin 22 vilayetinin siyonizmin arzı mevut haritası içinde olduğunu hatırlattı. Gazze'yle ilgili dramların anlatıldığı sinevizyonların da gösterildiği programda duygusal anlar yaşandı.

Moderatörlüğünü Erdal Ergenç'in yaptığı programda, Ergenç sadece Gazze'de, Filistin'de değil, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Bangladeş'te yaşanan dramlara da dikkat çekerek 'Anadolu'dan Gazze'ye bir Nefes' organizasyonunun konuklarına söz verdi. Büyük Doğu Akıncılar Derneği adına konuşan Mehmet Ali Bayram, insan ruhunun direnişinin savaşla ortaya çıktığını ve Gazze'deki kararlı direnişin bir yıldır devam ettiğini, Gazze'de bir milyon çocuğun yaşamakta olduğunu ve her an ölümle karşı karşıya olduklarını vurguladı. Gazze'ye bir nefes ekibinden İşadamı Mustafa Çakır da imkan olduğu halde Gazze'ye yönelik hiçbir şey yapılmadığını belirterek, İsrail menşeili ürünleri boykotta bile başarılı olunamadığını vurguladı. Önceliğin çocuklar olduğunu, onlara bırakacak en büyük mirasın dava olması gerektiğini söyleyen Bayram, çocuklara ne yazık ki dava bilinci verilemediğini, bu anlamda dedenin ve ninenin ailenin uzaklaştırılmasıyla ailenin de büyük yara aldığını vurguladı. Milat Gazetesi'nden Tayyar Tercan, köklerden koptukça savruluşun devam edeceğini vurgulayarak Gazze direnişinin tüm dünyayı ayağa kaldırdığını, bizlerin de Filistin davasına yönelik duyarlılıkla beraber eyleme geçme vaktinin geldiğini ifade etti. Star Gaztesi'nden Yakup Köse de bir zamanlar Ayasofya'nın açılmasının hayal bile edilemediğini ama Ayasofya'yı açan iradenin gün gelip ordularıyla Kudüs'e de yürüyeceğini ifade etti. Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes organizatörü Fatih Tuğra Doruk da Filistinli çocukları kendi çocuklar gibi görülmesi gerektiğinin altını çizerek, boykotun sürekliliğini sağlamanın önemine değindi. Araştırmacı Yazar Ercan Çiftçi, Filistin'in bir sorun olmadığını asıl sorunun İsrail ve Yahudi olduğunu ve bu sorunun binlerce yıldır sorun olmaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'ye destek olmaya memur, mecbur ve mahkumuz" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ve mütercim Ayçin Kantoğlu da birer konuşma yaptı. - KAYSERİ