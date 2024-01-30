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Kayseri'den kalkan sıcak hava balonları, olumsuz hava şartları nedeniyle Niğde'ye indi - Son Dakika
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Kayseri'den kalkan sıcak hava balonları, olumsuz hava şartları nedeniyle Niğde'ye indi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde havalanan sıcak hava balonları, olumsuz hava şartları nedeniyle Niğde'ye indi. Sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nden kalkan balonlar, rüzgarın etkisiyle Niğde merkeze bağlı Orhanlı ve Konaklı beldelerine kadar ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu balonlar, Orhanlı ve Konaklı beldelerindeki boş arazilere sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Kayseri\'den kalkan sıcak hava balonları, olumsuz hava şartları nedeniyle Niğde\'ye indi
30.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:32
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde havalanan sıcak hava balonları, olumsuz hava şartları nedeni ile Niğde'ye indi.

Sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nden kalkan sıcak hava balonları, rüzgarın da etkisiyle Niğde merkeze bağlı Orhanlı ve Konaklı beldesine kadar ulaştı. Semada gezen balonları ilk kez gören belde halkı şaşkınlık yaşadı.

Yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu sıcak hava balonları; Orhanlı ve Konaklı beldelerinde bulunan boş arazilere sorunsuz şekilde iniş yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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