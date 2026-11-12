Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl, TÜGVA heyetini makamında ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl, TÜGVA heyetini makamında ağırladı

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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl, TÜGVA heyetini makamında ağırladı
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TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti. Samimi ortamda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Çöl, heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, nazik ziyaretlerinden dolayı İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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