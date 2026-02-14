Eşler, Sevgililer Günü'nde birbirini en hızlı çekmek için yarıştı - Son Dakika
Eşler, Sevgililer Günü'nde birbirini en hızlı çekmek için yarıştı

14.02.2026 14:55  Güncelleme: 14:59
Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören 'Artık Çekilmez Oldun' çiftler arası kızak yarışması, 10. kez Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Farklı şehirlerden 10 çiftin katıldığı etkinlikte en kısa sürede parkuru tamamlamak için yarışıldı ve dereceye giren çiftlere ödüller verildi.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük ilgi gören 'Artık Çekilmez Oldun' çiftler arası kızak yarışması, 14 Şubat Cumartesi günü Erciyes Kayak Merkezi'nde 10'uncu kez gerçekleştirildi.

Kış sezonu boyunca düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Erciyes; bu kez çiftleri eğlence dolu bir rekabette bir araya getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. organizasyonunda Tekir Kapı bölgesinde yapılan yarışmaya farklı şehirlerden 10 çift katıldı. Yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekti, ardından hiç ara vermeden birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı organizasyonda çiftler parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı organizasyonda çiftler, parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren çiftlere sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller takdim edildi. Yarışma sonunda Murat Aktuğ - Güneş Aktuğ 1., Muhammed Ali Boyraz - Tilbenur Kıdır 2., Hakan İpek - Melissa İpek çifti ise 3. oldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu; "10.'sunu yaptığımız 'Artık Çekilmez Oldun' esprili sloganıyla Erciyes ile özdeşlemiş olan ve manalı bir tarihte eşlerimizle birlikte gelen dostlarımızla eğlendik. Burada amaç eğlenmek, tatlı tatlı eşler arasında atışmak. Dolayısıyla Erciyes'te muhteşem bir havada bu etkinliğimizi düzenlemiş olduk. Katılımcılarımız keyifli anlar geçirdi. Bütün katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir ömür boyu birbirlerine mutluluklar diliyoruz. Bir ömür boyu birbirlerini çeken eşlerimiz, bugün de burada kızakla 5 dakika birbirini çekti" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, Yerel, Son Dakika

