Kayseri, Galler ile Oynanacak Milli Maç için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Kayseri, Galler ile Oynanacak Milli Maç için Hazırlıklarını Tamamladı

Kayseri, Galler ile Oynanacak Milli Maç için Hazırlıklarını Tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı maça yönelik stadyumda yapılan zemin iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kayseri'nin bu kritik maça ev sahipliği yapacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15.11.2024 14:52  Güncelleme: 14:55
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım'da UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı kritik maçı yaklaşık 33 bin taraftarın heyecanla beklediğini, statta zemin iyileştirme yapılarak, çimlerin hibrit sistemle yenilendiğini kaydetti.

Yılın En iyi Avrupa Spor Şehri unvanı alan Kayseri'de spor faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde aralıksız sürdüren spor kuruluşu Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporun her dalına imzasını atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki çalışmaları tamamladı. Bu önemli karşılaşmanın şehre verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galler ile oynayacağımız milli maçın Kayseri'mize verilmiş olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu müsabaka, huzur şehri Kayseri'mize yakışacak"

Büyükkılıç, Kayseri'nin her zaman milli maçlarda yüz güldüren bir ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Son karşılaşmada İzlanda'yı 4-2 gibi net bir skor ile yenerek, grupta lider olan Türkiye A Milli Takımımızı, Kayseri'den yine lider olarak göndermek istiyoruz. Kayseri, millilerimizi heyecanla bekliyor. 16 Kasım'da da Kayserililer milli heyecanla, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bu maça destek verecek ve inşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız. Bu müsabaka, huzur şehri Kayseri'mize yakışacak" diye konuştu.

"Stadımız UEFA ve FIFA standartlarında"

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Büyükkılıç, stadyumun UEFA ve FIFA standartlarına uygun hale getirildiğini belirtti. 32 bin 864 seyirci kapasiteli stadyumda saha zeminine yönelik kapsamlı bir iyileştirme çalışması yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, "Zemin iyileştirme ve çim serimi çalışmaları tamamlandı. Mevcut saha seviyesi 10 santimetre düşürülerek lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına getirildi ve toplamda 7 bin 848 metrekare çim serildi. Hibrit sistemle doğal ve suni çimin birleşiminden oluşan bir zemin hazırlandı" dedi. Bu hibrit sistemin sorunsuz ilerlediğini ve yapılan denetimlerde UEFA ile TFF'den herhangi bir olumsuz dönüş alınmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, stadyumdaki tüm koltukların boyandığını, ayrıca, saha ile ilgili yapılan bakım çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğini ve bugüne kadar oynanan dört maçın büyük bir memnuniyetle tamamlandığını kaydetti.

Büyükkılıç, ayrıca 16 Kasım Cumartesi günü Passolig kartı olan taraftara 18.00 ile 22.30 saatleri arasında hizmet verecek raylı sistem araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkanı sağlanacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, Galler ile Oynanacak Milli Maç için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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