Kayseri, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na Destekten Vazgeçmiyor - Son Dakika
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Kayseri, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na Destekten Vazgeçmiyor

Kayseri, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı\'na Destekten Vazgeçmiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2028 Paralimpik Oyunlarına hazırlanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın Kayseri Kampını ziyaret ederek, engelli sporculara olan desteklerini yineledi ve Kayseri'nin engelliler için yaşanılabilir bir şehir olduğunu vurguladı.

12.04.2025 11:35  Güncelleme: 11:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın Kayseri Kampı'nı ziyaret etti. Milli takımın Kayseri'de kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin engelliler için de yaşanılabilir bir kent olduğunu vurgulayarak engellilerin ve sporcuların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

Altın bayrak ödüllü Avrupa'nın En İyi Spor Şehri Kayseri, sporun merkezi olarak ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası dev organizasyonların yanı sıra milli takımlar düzeyinde profesyonel sporcuları da misafir etmeye devam ediyor.

Spor ve sporcunun dostu Başkan Büyükkılıç, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Paralimpik oyunlarına hazırlanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nı Kayseri Kampı'nda ziyaret etti. Argıncık Amatör Spor Tesislerinde gerçekleşen kampta Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti ile bir araya gelen Büyükkılıç, sporcularla yakından ilgilendi.

Görme engelli sporcuların antrenmanını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, her zaman özel ihtiyaçlı sporcuların yanında olduğu için sporcular tarafından teşekkür ve takdir edildi. Büyükkılıç da gönül insanları, dua kaynağı olan özel vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, teknik heyet, milli takımın kampında 14 sporcu, 6 kalecinin yer aldığı seçmeler yapılacağını, Avrupa'da derece aldıklarını ve 2028'de Los Angeles'a gitmeyi planladıklarını söylediler.

Milli takımın Kayseri'de kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti ve yaşadığı onuru dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin engelliler için de yaşanılabilir bir kent olduğunu vurgulayarak engellilerin ve sporcuların her zaman destekçisi olduklarını, olmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri kampı sonrasında 20 sporcu içerisinden seçilecek 14 oyuncu, 2028 Paralimpik oyunlarında Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı forması ile mücadele edecek.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da eşlik etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na Destekten Vazgeçmiyor - Son Dakika

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