Büyükşehirin hayvanat bahçesinde bayram yoğunluğu: 40 bin ziyaretçi

23.03.2026 12:58  Güncelleme: 12:59
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü günlerinde hayvanat bahçesini ücretsiz olarak ziyaretçilere açtı. İki günde 40 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret ederek 153 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvanı gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü günlerinde ücretsiz bir şekilde ziyaretçilerini ağırladı. Hayvanat bahçesini iki günde 40 bin kişi ziyaret etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günlerinde kapılarını ziyaretçilere ücretsiz olarak açan Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi, ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar başta olmak üzere hayvan severlerden yoğun ilgi gören hayvanat bahçesi, 40 bin ziyaretçi ağırladı.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan ve 153 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olurken, bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde kapılarını tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açtı.

Kayserililer ve bayram dolayısıyla şehir dışından gelen vatandaşlar, hayvanat bahçesini ziyaret ederek 153 farklı türden birçok hayvanı yakından görme fırsatı buldu. Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla bayramda ücretsiz bir şekilde ziyaretçilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, en çok çocukları mutlu ederken yediden yetmişe 40 bin vatandaş hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Birçok hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı bulan miniklerin yaşadığı heyecan ve mutluluk yüzlerine yansırken bayramın iki gününde hayvanat bahçesine akın eden vatandaşlar, bayrama özel olarak sunulan ücretsiz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Hayvanat bahçesindeki tüm hayvanların sağlık durumunu veteriner hekimlerinin uygulamaları ile titizlikle takip eden Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesi misafirlerine özenle bakıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:24:36. #.0.5#
