Kayseri Hayvanat Bahçesi\'nde tropikal iklim hayvanları özel sistemlerle ısıtılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 136 türde yaklaşık bin 300 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde sıcak iklim hayvanları özel sistemlerle ısıtılıyor.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi, 136 türde yaklaşık bin 300 hayvana ev sahipliği yapıyor. Şehirde devam eden soğuk havalardan olumsuz etkilenmemesi için özellikle tropikal hayvanlar ve sürüngenler başta olmak üzere sıcak iklim hayvanlarının yaşam alanları özel sistemlerle ısıtılıyor. Isınmayla birlikte hayvanların enerji ve mineral yönünden zengin besinlerle beslendiğini aktaran Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde görevli Veteriner Hekim Hüsnü Furkan Güney, "Hayvanat bahçemizde yaklaşık 136 türden bin 300 civarı hayvan bulunmaktadır. 2025 yılında hayvanat bahçemizi yaklaşık 420 bin vatandaşımız ziyaret etti. Malum kış şartları şehrimizde yoğun ve sert geçiyor. Biz de hayvanlarımızın refahını en iyi seviyede tutmak, en iyi şartlarda yaşamlarını devam ettirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hayvanlarımızın barınaklarında türlerine, fizyolojilerine uygun ısıtma sistemleri var. Teknik birimimiz kış gelmeden bakım ve onarımlarını yapıp, kışa hazır hale getiriyor. Türlere uygun sistemlerle de hayvanlarımızı muhafaza ediyor. Özellikle de tropikal iklim hayvanları bu konuda hassas. Ayrıca içerisinde enerji yönünden, vitamin, mineral yönünden zengin yemlerle kışın beslenmelerini yapıyoruz. Bağışıklığı güçlendirici, destekleyici uygulamalarımız var. Hayvanların sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Elektrikli ve doğalgazlı sistemlerle hayvanların barınaklarını ısıttıklarını sözlerine ekleyen Güney, "Barınaklarda elektrikli ve doğalgazlı ısıtma sistemlerimiz bulunmakta. Sürüngenler, tropikal iklim hayvanlarını alttan ısıtma gibi sistemlerle de destekliyoruz. Otobur türü hayvanlarımızda da elektrikli ısıtma sistemlerimizle barınaklarını, hayvanların yaşam alanına uygun şekilde ayarlıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ