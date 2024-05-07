Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne 30 yeni araç teslim edildi - Son Dakika
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne 30 yeni araç teslim edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü\'ne 30 yeni araç teslim edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü filosuna yeni eklenen 30 araç düzenlenen tören ile teslim edildi. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Huzur şehri olan Kayseri'nin huzurunun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi.

07.05.2024 16:54  Güncelleme: 17:00
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü filosuna yeni eklenen 30 araç düzenlenen tören ile teslim edildi. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Huzur şehri olan Kayseri'nin huzurunun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen teslim törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Komiserler ve emniyet personelinin yanı sıra Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin katıldı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, emniyetin bünyesine katılacak 30 yeni aracın Kayseri sokaklarında huzur ve güven dağıtmaya başlayacağını söyleyerek, "Şu an dağıtımını gerçekleştirdiğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından da birimlerde görevlendirilecek araçların teslim töreninde çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Emniyet Müdürümüz göreve başladığı günden itibaren bir yandan Kayseri'yi tanımak için yoğun mesai harcarken, bir yandan da ayağının tozuyla operasyonlarına başladı. Bugün 30 aracımız Kayseri sokaklarında huzur ve güven dağıtmaya başlayacaklar. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Öncelikle gençlerimizi zehirlemek isteyenlere şunu söylemek istiyorum; 'Ne yaparsanız yapın, hangi yolu denerseniz deneyin. Ancak emniyetimiz ve jandarmamız sizlere göz açtırmayacak. Sizi ensenizden tutacak, layık olduğunu kodese yerleştirecek.' Daha 3 gün önce 5 kilogram uyuşturucuyu emniyetimiz yakaladı. Dün midesinde yakaladık. Görülmemiş yöntemler deniyorlar ama emniyetimizde onlarla mücadele ediyor. Hiç kimsenin huzur şehri olan Kayseri'nin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, araçların emniyet bünyesine katılmasında desteği olan herkese teşekkür ederek, araçların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından araçları devralacak ekiplere anahtarlar dağıtıldı. Öte yandan Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, yeni alınan araçlara binerek test etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne 30 yeni araç teslim edildi - Son Dakika

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