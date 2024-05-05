Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Down Futsal Takımı ile Buluştu - Son Dakika
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Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Down Futsal Takımı ile Buluştu

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Down Futsal Takımı ile Buluştu

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçı öncesi Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kocasinan Down Futsal Takımı sporcularıyla bir araya geldi. Aydın, sporculara şapka ve atkı hediye etti ve objektiflere asker selamı vererek poz verdi.

05.05.2024 10:30
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Süper Lig'i n 35. haftasında oynanan Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçı öncesi taraftarlar bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; Down Futsal Takımı ile bir araya geldi.

7 Mart 2024 tarihinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan ve kısa zamanda şehir ile sıcak bir bağ kuran Atanur Aydın, Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçını yakından takip etti. Maç öncesi alınan tedbirleri yerinde inceleyen Aydın, Kocasinan Down futsal takımı sporcuları ile bir araya gelerek şapka ve atkı hediye etti. Kocasinan Down Futsal Takımı sporcuları ile yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Aydın, sporcular ile berabere objektiflere asker selamı vererek poz verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Mondihome Kayserispor - Fatih Karagümrük futbol müsabakasında alınan emniyet tedbirlerini denetledi. Müsabaka başlamadan önce Kocasinan Down Futsal Takımı sporcuları ile bir araya geldi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Down Futsal Takımı ile Buluştu - Son Dakika

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