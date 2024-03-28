Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İftar Buluşması

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde İftar Buluşması

Kayseri'de düzenlenen iftarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli idareciler ve memurlar bir araya geldi. İftar öncesi yapılan konuşmada, eğitimcilerin model olma ve iyi insan yetiştirme sorumluluğu vurgulandı.

28.03.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen iftarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli idareciler ve memurlar bir araya geldi.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan idareciler ve memurlar katıldı. İftar öncesi bir konuşma yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Geçen yıl zor bir zamana denk gelmişti. Ona rağmen yine toparlanıp, programımızı yapmıştık. Bu sene Allah'ın izniyle depremdeki yaralarımızın birçoğunu sardık. Sarmaya da devam ediyoruz. Eğitim-öğretim süreci devam ediyor. Eğitimin asıl hedefi insan yetiştirmek, hayata hazırlamak. En iyi donanımlarla, en iyi donatılarla yetiştirmek ancak olmaz olmaz olan iyi insan yetiştirmek içini daha sonra doldurmak. Bu düsturla önce biz eğitimciler ve eğitim çalışanları model olma, iyi olma yolunda elimizden geleni yapmak durumundayız. Böylesine mübarek bir ayda işbirliğinin yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir ayda bizler tüm müdürlük çalışanları olarak her türlü duruşu ve davranışı gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu tutumunuzdan ve davranışlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri, İftar, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte
    18 Mar Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte

    Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.

  • Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
    18 Mar Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

  • TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
    18 Mar TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

  • Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı
    18 Mar Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı

    Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.


15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
13:18 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:54 Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan’da okullar tatil edildi Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:28 Oyuncu George Gilbey, yüksekten düşerek hayatını kaybetti Oyuncu George Gilbey, yüksekten düşerek hayatını kaybetti
14:06 Diddy’nin eski sevgilisi Daphne Joy, 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti Diddy'nin eski sevgilisi Daphne Joy, 30 milyon dolarlık dava dosyasında adı geçti
13:40 Dilan Polat, Nez Demir’den şikayetini geri çekti Dilan Polat, Nez Demir'den şikayetini geri çekti
13:29 Çocuğu taciz etti diye dövdüler Gasp mağduru çıktı Çocuğu taciz etti diye dövdüler! Gasp mağduru çıktı
13:08 Aradaki yaş farkı bomba Sergen Yalçın’ı günübirlik İstanbul’a getiren güzel Aradaki yaş farkı bomba! Sergen Yalçın'ı günübirlik İstanbul'a getiren güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 16:18:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement