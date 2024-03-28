Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde İftar Buluşması

Kayseri'de düzenlenen iftarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli idareciler ve memurlar bir araya geldi.
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan idareciler ve memurlar katıldı. İftar öncesi bir konuşma yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Geçen yıl zor bir zamana denk gelmişti. Ona rağmen yine toparlanıp, programımızı yapmıştık. Bu sene Allah'ın izniyle depremdeki yaralarımızın birçoğunu sardık. Sarmaya da devam ediyoruz. Eğitim-öğretim süreci devam ediyor. Eğitimin asıl hedefi insan yetiştirmek, hayata hazırlamak. En iyi donanımlarla, en iyi donatılarla yetiştirmek ancak olmaz olmaz olan iyi insan yetiştirmek içini daha sonra doldurmak. Bu düsturla önce biz eğitimciler ve eğitim çalışanları model olma, iyi olma yolunda elimizden geleni yapmak durumundayız. Böylesine mübarek bir ayda işbirliğinin yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir ayda bizler tüm müdürlük çalışanları olarak her türlü duruşu ve davranışı gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu tutumunuzdan ve davranışlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
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