Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç\'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen'i makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Esen, Başkan Büyükkılıç'a eğitim alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

07.08.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen'i makamında kabul etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen, Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyareti için İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a eğitim alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, uyum içerisinde çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

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