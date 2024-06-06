Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü YKS Sınavına Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi - Son Dakika
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü YKS Sınavına Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Karaköse, öğrencilerin mutlu bir gelecek için her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Sınavın 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği ve üç oturum halinde yapılacağı bilgisini paylaştı. Kayseri'de toplam 56.480 adayın sınava gireceği ve 23.939 adayın 12. sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi.

06.06.2024 16:29
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, yayımladığı mesajında hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Karaköse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, tüm Türkiye'de aynı anda 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde uygulanacaktır. İlimizde sınava girecek toplam 56.480 aday olup, bunlardan 23.939 aday 12. sınıf öğrencisidir. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize, hayallerindeki hedeflerine ulaşması temenni ediyorum. Değerli öğrencilerimizin Zihinleri açık, Başarı daim olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü YKS Sınavına Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi - Son Dakika

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