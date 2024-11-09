Kayseri İtfaiye Ekipleri Ekim Ayında Bin 88 Olayda Görev Aldı - Son Dakika
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Kayseri İtfaiye Ekipleri Ekim Ayında Bin 88 Olayda Görev Aldı

Kayseri İtfaiye Ekipleri Ekim Ayında Bin 88 Olayda Görev Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ekim ayında 770 yangın, 80 trafik kazası ve 1 su baskınına müdahale ederek toplam bin 88 olaya başarılı bir şekilde cevap verdi. Ayrıca 5 bin 610 eğitim gerçekleştirdi.

09.11.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda tüm canlıların imdadına koşuyor. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda bin 88 olaya müdahale ederken, 5 bin 610 eğitim ve 68 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 321 personel ile ihtiyaç duyulan her bölge ve durumda görevini etkin ve başarılı bir şekilde sürdürüyor. Kayseri başta olmak üzere yurdun her neresinde ihtiyaç varsa anında intikal ederek yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok konuda ivedilikle görev üstelenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Ekim ayında toplam bin 88 olaya müdahale etti. Ekipler, Ekim ayı verilerine göre 770 yangın, 80 trafik kazası ve 1 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederken 237 de kurtarma çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca, 5 bin 610 eğitim verirken 68 de denetim yaptı.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, güçlü kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ederken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiye Ekipleri Ekim Ayında Bin 88 Olayda Görev Aldı - Son Dakika

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