Kayseri İtfaiye Ekiplerinden Şubat Ayında 680 Olay Müdahalesi - Son Dakika
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Kayseri İtfaiye Ekiplerinden Şubat Ayında 680 Olay Müdahalesi

Kayseri İtfaiye Ekiplerinden Şubat Ayında 680 Olay Müdahalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Şubat ayında 680 olaya müdahale etti ve 6 bin 175 vatandaşa eğitim verdi. Ekipler, yangın, trafik kazası ve doğal afetlere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veriyor.

04.03.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda büyük bir fedakarlık ve özveri ile görevini yürütüyor. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Şubat ayında 680 olaya müdahale ederken, 6 bin 175 vatandaşa eğitim verdi ve 106 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde yerine getiriyor.

Kayseri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada yangından trafik kazasına, doğal afetlerden arama kurtarma çalışmalarına, su baskınından denetim ve eğitim çalışmalarına kadar birçok konuda fedakarca görev üstelenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Şubat ayında toplam 680 itfai olaya müdahale etti.

Şubat ayı verilerine göre 246 yangın, 66 trafik kazası ve 5 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale eden ekipler, 363 de kurtarma çalışması yaptı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 6 bin 175 vatandaşa eğitim verirken 106 da denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, güçlü kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ederken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiye Ekiplerinden Şubat Ayında 680 Olay Müdahalesi - Son Dakika

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