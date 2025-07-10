Kayseri İtfaiyesi Orman Yangınlarıyla Mücadelede Övgü Aldı - Son Dakika
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Kayseri İtfaiyesi Orman Yangınlarıyla Mücadelede Övgü Aldı

Kayseri İtfaiyesi Orman Yangınlarıyla Mücadelede Övgü Aldı
10.07.2025 11:58  Güncelleme: 12:01
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale eden itfaiye ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti. Ekip, gösterdikleri özveri ile takdir topladı ve Başkan Büyükkılıç, kahraman itfaiyecilere hediyeler takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına başarıyla müdahale ederek yurda dönen ekipleri ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç; "Alnınızdan öpüyor, teşekkür ediyoruz, sizleri bağrıma basıyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın talebi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile Manisa ve İzmir'deki yangınlarla mücadele etti. Orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgelere sevk edilen Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 12 personel ve 4 araçla destek verdi. İlk olarak Manisa, ardından İzmir'deki yangınlara canla başla müdahale eden ekipler, görevlerini tamamladıktan sonra Kayseri'ye döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda şehre dönen ekiplere 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu. Manisa ve İzmir illerindeki yangın bölgelerinde görevini başarıyla tamamlayarak geçtiğimiz günlerde şehre dönen itfaiye erlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Kahramanlarımıza, Kayseri'mize tekrar hoş geldiniz diyorum. Alnınızdan öpüyor, teşekkür ediyoruz" dedi. Büyükkılıç, kahraman itfaiye erlerine fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "İzmir'den, Manisa'dan dostlarımız bizi aradı, onurlu bir şekilde kahramanca Kayseri'mizin ekibinin orada yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bizlere teşekkürlerini ilettiler. Yüz akımızsınız. Geçmiş dönemde gerek itfaiyemizin yangınlarla ilgili, gerekse deprem döneminde ya da Hatay'ımızda sel baskınlarında görev aldınız. Bu orman yangınıyla ilgili de keşke hiç olmasaydı, canla başla mücadele ettiniz. Sayın bakanımızın talimatlarıyla gereğini yaptınız. O açıdan sizleri tebrik ediyor, bağrıma basıyorum. İyi ki varsınız. Cenab-ı Allah sizleri kazadan, beladan korusun diye dua ve temennide bulunuyor, sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da Manisa ve İzmir bölgesinde Kayseri İtfaiyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Başkan Büyükkılıç'a itfaiye teşkilatına sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Ekiplerle tek tek görüşerek, takdir ve tebriklerini ileten Büyükkılıç, orman yangınlarına müdahale eden personele hediye de takdim etmeyi ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç, kahraman ekip ile günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirirken, bir seremoni hazırlayan ve daire çizen itfaiye erleri, Başkan Büyükkılıç'ı da aralarına alarak, hep bir ağızdan Kayseri İtfaiye Marşı'nı okudular.

Başkan Büyükkılıç'a itfaiye ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ve Mücahid Soyak ile İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi Orman Yangınlarıyla Mücadelede Övgü Aldı - Son Dakika

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