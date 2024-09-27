Kayseri İtfaiyesi, Polatlı'da 7 bin 504 Olayla Vatandaşların Yanında - Son Dakika
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Kayseri İtfaiyesi, Polatlı'da 7 bin 504 Olayla Vatandaşların Yanında

Kayseri İtfaiyesi, Polatlı\'da 7 bin 504 Olayla Vatandaşların Yanında

Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı, bu yılın ilk 8 ayında 7 bin 504 olaya müdahale ederek vatandaşların zorlu anlarında yardım etmeye devam ediyor. İtfaiye erleri, iklim değişikliği nedeniyle artan yangın ve sel olaylarına karşı uyarılarda bulunuyor.

27.09.2024 12:42  Güncelleme: 12:47
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Kayseri'de itfaiye erleri, zorlu şartlara rağmen başta yangın olmak üzere çeşitli afetlerde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kayseri'de başta yangın olmak üzere, trafik kazaları, sel, mahsur kalma, kurtarma operasyonları gerçekleştiren itfaiye ekipleri; vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor. Başarılı operasyonları ile vatandaşların da takdirini toplayan itfaiye erleri, zaman zaman yaşadıkları sıkıntılara rağmen mesleklerine olan sevgiyi azaltmadan çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de 17 noktada 298 personeli ve 56 itfaiye aracı ile yaşanabilecek olumsuzluklara hazır vaziyette görevlerini yerine getirmek için hazır bekliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan; Türk İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310'uncu, Kayseri İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun ise 98'inci yıl dönümü dolayısıyla itfaiyecilik mesleği ile ilgili konuştu.

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar doğrultusunda en kısa zamanda vatandaşın yardımına koşmak için hazır olduklarını söyleyen Kızılkan, "Kayseri İtfaiyesi olarak 112 çağrı merkezinden aldığımız ihbar doğrultusunda Kayseri il sınırları içerisinde olan olaylara müdahale ediyoruz. 112 çağrı merkezi Türkiye'nin tamamında 112 olarak bütün ihbarları alıyor. Olumsuz herhangi bir durumda vatandaşlarımız burayı arayıp açık adresi verdiklerinde en yakın acil durum ekipleri hizmet verir. İtfaiye olarak bizde Kayseri'de toplamda 17 noktada 298 personeli ve 56 itfaiye aracı ile halkımıza hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

2024'ün ilk 8 ayında vakalar arttı

İklimsel değişiklikten dolayı geçen seneye göre bu yaz aylarında yangın vakalarının arttığının altını çizen Kızılkan, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Mustafa Kızılkan, "8 aylık veri tabanı incelendiğinde bu yıl itibarıyla 7 bin 504 itfaiye olayına müdahale ettik. Bir önceki yılda 8 aylık veriyi incelediğimizde ise yaklaşık 600 vakanın arttığını görüyoruz. Müdahale ettiğimiz olayları sonlandırarak vatandaşlarımıza güvenli bir ortamı sağladık. Kayseri İtfaiyesi olarak bu yılın ilk 8 ayında 4 bin 436 yangın olayına müdahale ettik. 2023'ün ilk 8 ayında ise 3 bin 678 civarında bir vaka ile karşılaştık. Burada özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak küresel ısınmanın yansımaları ve arazideki yağış miktarları dikkate alındığında yangın ve sel baskınlarında veri tabanında değişiklik olduğu gözlemliyoruz. Bu anlamda vatandaşların kontrolsüz ateş yakmamalarını, mümkün olduğu kadar bu malzemeleri yakmak zorundalarsa da önce etrafındaki kuru otları yolarak güvenli bir alan oluşturmalarını, ondan sonra yapmak istedikleri çalışma için uğraşmalarını öneririz. Mangal yaktıktan sonra ise ateşin korlarını toprağa gömmelerini, üzerine de su dökmelerini istirham ediyoruz. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak karşımıza çıkan vaka çeşitlerini de sıraladığımızda şarja takılı bırakılan bütün aletlerin, özellikle uyumaya yakın zamanda veya uyuyrken telefonları şarja bırakmanın doğru olmayacağını, prize takılı her aletin risk oluşturabileceğini belirtmek isterim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi, Polatlı'da 7 bin 504 Olayla Vatandaşların Yanında - Son Dakika

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