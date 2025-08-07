Kayseri İtfaiyesi Temmuz Ayında 1667 Olayda Başarıyla Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; 2025 yılının Temmuz ayında da fedakar ve özverili çalışmalarını sürdürerek toplam bin 667 olaya başarıyla müdahale etti.

Yangınlardan kurtarma operasyonlarına, trafik kazalarından su baskınlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ekipler, aynı zamanda binlerce vatandaşa eğitim verdi ve denetimlerle riskleri en aza indirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 17 istasyon, 57 araç ve 310 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, Temmuz ayı boyunca toplam 1077 yangın, 525 kurtarma, 62 trafik kazası ve 5 su baskınına etkin ve hızlı şekilde müdahale etti. İtfaiye ekipleri itfai olaylara müdahale çalışmalarının yanı sıra 1653 vatandaşa eğitim verirken, 124 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar geniş kapsamlı görevlerini, disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, modern araçları ve profesyonel kadrosu ile Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale sağlayarak örnek bir başarı grafiği ortaya koyuyor.