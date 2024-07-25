Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi İhalesi Gerçekleştirildi

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Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocasinan Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın kurucu üyesi olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ilk ihalesine çıktı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ihalesine Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, yönetim kurulu üyeleri ve ihaleye girecek vatandaşlar katıldı.

Projenin 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanarak ihaleye çıktığını söyleyen Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Kayseri'de jeotermal sera vasıtasıyla ve yeni adıyla Organize Tarım Bölgelerinin ihalesini yapacağız. İlk etapta 20 parselimizi satışa çıkardık. İnşallah bugün güzel de bir katılımla beraber bu parsellerin satışını gerçekleştireceğiz, ihalesini yapacağız. Burada en mutlu olduğumuz nokta Kayseri hakikaten ticaretin ve sanayinin başkenti. Bunu 1 yıl içerisinde başarabilen ve bu sürece gelebilen bence başka bir il yoktur. Hakikaten ciddi bir emek oldu burada. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ticaret borsamız taşın altına elini koydu. Sanayi odamız, Kocasinan Belediyemiz ve ticaret odamız da bu işin içerisinde. İnşallah bugün güzel bir ihale olacak. Akabinde de 2. ihalemizi yapacağız. Sondajımızı vurduktan sonra, suyumuzu ve altyapımızı hazırladıktan sonra Kayseri Kocasinan Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgemiz inşallah ciddi bir yol kat edecek" dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da Kayseri'de tarıma dayalı yatırımın dünya genelinde rağbet göreceğine inandıklarını söyleyerek, "Öncelikle şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye'de ilklerden birini başardık. Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin bugün inşallah ilk tahsis işlemlerine başlıyoruz. Biz Kayseri'mizde yatırımın, özellikle tarıma dayalı yatırımın dünya genelinde rağbet göreceğine inanıyoruz. Bugün yatırımcılarımıza gerçekten elimizden ne geliyorsa KTB ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB müteşebbisi olarak destek olmaya çalışacağız. Amacımız Kayseri'ye yatırım olsun, istihdam olsun. İlk günden beri amacımız bu ve bugün bunun birinci adımını inşallah atıyoruz. 20 kadar parselimizi satışa sunduk, tahsis edeceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de burada üretim başlayacak. Biz şehrimiz adına mutluyuz. KTB olarak bu projeye ev sahibi olmaktan da gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

10 firmanın katıldığı ihalede 20 adet sera ve 3 adet sanayi parseli, açık teklif usulü olarak satışa sunuldu. - KAYSERİ