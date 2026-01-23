Jasmin Şahin\'den Kayseri ve Galatasaray Tebrik: "Avrupa\'da Tribün Rekoru Kırdılar"

Türk Diasporası Kadınlar Birliği Başkanı Jasmin Şahin, Kayseri ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımlarının Avrupa kupaları maçlarında elde ettiği tribün başarısını takdirle karşıladığını belirterek iki kulübü de tebrik etti.

FIBA tarafından açıklanan ve EuroCup Women tarihinde en yüksek seyirci katılımı olan karşılaşmaların yer aldığı 'ilk 10 maç' listesine dikkat çeken Şahin, bu tablonun Türkiye açısından büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, "Avrupa'da Türk kadınının gücü ve sesi anlamında çok önemli kırılması zor bir rekora imza atan kadın basketbol takımları ve taraftarları diaspora açısından da önemli bir başarıya imza atmışlardır, teşekkür ve tebrik ederim"dedi.

Zirvede Kayseri var: 11 bin seyirci ile Avrupa rekoru

Açıklanan listede 1. sırada, 11 bin seyirci ile Kayseri Melikgazi Kadın Basketbol Takımı'nın oynadığı karşılaşma yer aldı. Listede ikinci sıra ve sonrakiler açık ara geride kalırken, Kayseri'nin bu birinciliği Avrupa'da kırılması zor bir tribün rekoru olarak öne çıktı.

Şahin, "Avrupa kupalarında bugüne kadar en çok seyirciyle oynanan ilk 10 maçın açıklanması, Kayseri ve Galatasaray'ın kadın basketbolundaki değerini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

İlk 10 maçın 6'sı Kayseri'nin

Listeye göre en çok seyirci toplayan ilk 10 maçın 6'sında Kayseri'nin yer alması, Kayseri'nin kadın basketbolunda sadece sahada değil, tribünde de Avrupa'ya damga vurduğunu gösterdi. Listede Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da yer alarak Türkiye'nin kadın basketbolundaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Jasmin Şahin'den Palancıoğlu'na teşekkür ve tebrik

Jasmin Şahin, özellikle Anadolu takımı olarak öne çıkan Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı'nın bu büyük başarısında emeği olanlara teşekkür ederken, takımın sponsoru ve sahibi konumundaki Melikgazi Belediyesi'nin desteğine ayrıca vurgu yaptı.

Şahin, bu süreçte kadın basketboluna güçlü katkı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek, "Anadolu'dan çıkıp Avrupa'da tribün rekorları kıran bu başarı, çok kıymetli ve kırılması zor bir başarıdır. Bu süreçte emeği geçen herkesi, başta Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu olmak üzere tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri'nin Avrupa kupalarında tribün rekorlarına imza atmasının, kadın sporuna verilen desteğin büyüklüğünü gösterdiğini belirten Şahin, bu başarının Türkiye'deki genç kızlara ve kadınlara ilham olacağını da ifade etti. - KAYSERİ