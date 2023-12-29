Kayseri Kafkas Derneği Başkanı: Yerel seçimlerde kültürel miraslarımızı yaşatmak için destek bekliyoruz

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek yaptığı basın açıklamasında yerel seçimlerde siyasilerden beklentilerinin kültürel miraslarını yaşatmak adına destek verilmesi olduğunu söyleyerek, "Yaklaşan yerel seçimlerde Çerkez hemşehrilerimize mutlaka partilerde meclis üyeliği anlamında da yeterli fırsatın sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, yaklaşan yerel seçimlerde siyasilerden kültürel miraslarını yaşatmak için destek beklediklerini söyleyerek, "Malumunuz üzere genel seçimlerde toplumumuzun temsili anlamında bir bağımsız adayla yola çıkılmıştı. Bağımsız milletvekili adayımızın kısa zamanda özverili çalışmalarıyla olgunlaşmaya açık bir başarı elde ettiğini gördük. Bize gelen geri bildirimler sonrasında yaklaşan yerel seçimlerde herhangi bir pozisyon alınıp alınmayacağına dair soru işaretleri olduğu görüldü. Bu anlamda da bir paylaşımda bulunmak istedik. An itibariyle Kayseri'deki Çerkezlerin yerel seçimlerde bağımsız milletvekili adayı ile ilgili herhangi bir pozisyonu söz konusu değildir. Bizler sadece beklenti olarak bizlere atalarımızdan kalan somut ve somut olmayan kültürel miraslarımızı, hepsine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarabilmek adına kolaylaştırıcı faaliyetler ve destekler beklemekteyiz" dedi.

Çerkezlerin belediye meclislerinde üye olmaları için de fırsat sağlanmasını istediklerini söyleyen Özyürek, "Özellikle yaklaşan yerel seçimlerde derneğimiz için en fazla önem arz eden konunun bizlere ait olan arsa üzerine kültür merkezi yapmak olduğunu düşünüyoruz. Bu manada adaylık sürecindeki tüm siyasilere ve hali hazırda görevde bulunan tüm bürokratlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Çerkez toplumunun an itibariyle en büyük ihtiyacı ve isteği derneğimize ait olan bölgede yapılması istenen kültür merkezidir. Bu manada yaklaşan yerel seçimlerde temsiliyet anlamında Çerkez hemşehrilerimize mutlaka partilerde meclis üyeliği anlamında da yeterli fırsatın sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ