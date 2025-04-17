Kayseri\'de Mutfak Sanatları Merkezi Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kent Konseyi'nin gastronomi, kültür sanat ve turizm çalışma grubu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet verecek Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, 'ortak akıl' ekseninde yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bu çerçevede, Kayseri Kent Konseyi Gastronomi, Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan Mutfak Sanatları Merkezi'ne ziyarette bulundu. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ve Kent Konseyi Gastronomi, Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu'na Mutfak Sanatları Merkezi hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Kent Konseyi Gastronomi, Kültür Sanat ve Turizm Çalışma Grubu heyeti, Kayseri Mutfağının tanıtım ve gelişimine önemli bir katkı sunacak Mutfak Sanatları Merkezi'nin hayata geçirilmesindeki emeklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ