Kayseri, Kütüphaneler Şehri Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri, Kütüphaneler Şehri Olma Yolunda İlerliyor

Kayseri, Kütüphaneler Şehri Olma Yolunda İlerliyor
09.08.2025 13:59  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü'nde yaptığı açıklamada, Kayseri'yi 15 kütüphane ve yüz binlerce kitap ile kütüphaneler şehri haline dönüştürdüklerini belirtti. Başkan, kütüphanelerin bireyin sosyal ve kültürel gelişimine önem verdiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü'nde yaptığı açıklamada, 15 kütüphane ve yüz binlerce kitapla Kayseri'yi kütüphaneler şehrine dönüştürdüklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayseri'yi kültür, bilgi ve eğitim alanında örnek gösterilecek bir şehir haline getirmek için yürüttükleri kütüphane yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Büyükkılıç, kütüphaneleri sadece kitap okuma alanı değil, aynı zamanda bireyin zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan çok yönlü yaşam alanları olarak konumlandırdıklarını belirtti. 2025 yılının ilk 8 ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 kütüphanenin 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Büyükkılıç, "Bu merkezlerden 160 bini aşkın kitap ödünç alındı. Toplamda 344 bin 864 üyeye hizmet veren kütüphaneler, 202 bin 849 basılı kitap, 22 bin elektronik kitap ve 3 bin sesli kitap ile geniş bir yelpazede bilgiye erişim imkanı sundu" dedi. Başkan Büyükkılıç, son olarak hizmete giren Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi'nin donanımıyla dikkat çektiğini ifade ederek, burada hem öğrencilerin hem de her yaştan vatandaşın faydalanabileceği kapsamlı alanların yer aldığını söyledi. Büyükkılıç, yeni kütüphane bünyesinde, 10 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, kütüphane okuma salonu, çocuk kütüphanesi, bilgisayar salonu, sesli çalışma alanları, kadın girişimci merkezi ve kafeterya gibi sosyal alanlar bulunduğunu ifade etti. Büyükkılıç; "Bizler bu hizmetleri sadece bugünün değil, geleceğin Kayseri'sini inşa etmenin sorumluluğuyla yapıyoruz" diyerek, eğitimi ve gençliği önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi. Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, gençlerin eğitim hayatını kolaylaştıracak birçok destek projesini de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, kitap fuarları, ulaşım, kırtasiye ve maddi destekler, spor ve sosyal tesis kullanımı, sıcak çorba ikramı, çamaşır yıkama hizmeti, geziler ve daha birçok hizmetle öğrencilere ve ailelerine destek olduklarını belirtti. Büyükkılıç, "Genç dostu belediye" anlayışını sadece bir slogan değil, sahada karşılığı olan bir hizmet anlayışı haline getirdiklerini ifade ederek, "Her bir öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bilgiye ulaşan, kitapla buluşan bir nesil, bu ülkenin en büyük teminatıdır" diye konuştu. Kitapseverlerin Dünya Kitapseverler Günü'nü kutlayarak açıklamasını noktalayan Başkan Büyükkılıç, şu mesajı verdi;

"Kitap, en sadık dosttur. Her gün kitap okumayı mutlaka alışkanlık haline getirelim. Unutmayalım ki çocuklarımız ve gençlerimiz için en iyi örnek, kitap okuyan büyükleridir. Hiçbir yönlendirme, kitap okuyarak örnek olmanın yerini tutamaz. Bu vesileyle, tüm kitapseverlerin 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü'nü kutluyorum. Kayseri'mizde her vatandaşımızın kitaba kolayca ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri, Kütüphaneler Şehri Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü 35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi 100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
Bu gerçeği herkes bilmez Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş Bu gerçeği herkes bilmez! Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş
Jack Grealish’ten Fenerbahçe’ye transfer yanıtı Jack Grealish'ten Fenerbahçe'ye transfer yanıtı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:34
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
16:20
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
16:20
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
16:19
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
16:01
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
15:40
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
15:32
Galatasaray’ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa’yı salladı
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı
15:31
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
15:26
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 14:02:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri, Kütüphaneler Şehri Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.