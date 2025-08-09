Kayseri, Kütüphaneler Şehri Olma Yolunda İlerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü'nde yaptığı açıklamada, 15 kütüphane ve yüz binlerce kitapla Kayseri'yi kütüphaneler şehrine dönüştürdüklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayseri'yi kültür, bilgi ve eğitim alanında örnek gösterilecek bir şehir haline getirmek için yürüttükleri kütüphane yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Büyükkılıç, kütüphaneleri sadece kitap okuma alanı değil, aynı zamanda bireyin zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan çok yönlü yaşam alanları olarak konumlandırdıklarını belirtti. 2025 yılının ilk 8 ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 kütüphanenin 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Büyükkılıç, "Bu merkezlerden 160 bini aşkın kitap ödünç alındı. Toplamda 344 bin 864 üyeye hizmet veren kütüphaneler, 202 bin 849 basılı kitap, 22 bin elektronik kitap ve 3 bin sesli kitap ile geniş bir yelpazede bilgiye erişim imkanı sundu" dedi. Başkan Büyükkılıç, son olarak hizmete giren Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Kütüphanesi'nin donanımıyla dikkat çektiğini ifade ederek, burada hem öğrencilerin hem de her yaştan vatandaşın faydalanabileceği kapsamlı alanların yer aldığını söyledi. Büyükkılıç, yeni kütüphane bünyesinde, 10 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, kütüphane okuma salonu, çocuk kütüphanesi, bilgisayar salonu, sesli çalışma alanları, kadın girişimci merkezi ve kafeterya gibi sosyal alanlar bulunduğunu ifade etti. Büyükkılıç; "Bizler bu hizmetleri sadece bugünün değil, geleceğin Kayseri'sini inşa etmenin sorumluluğuyla yapıyoruz" diyerek, eğitimi ve gençliği önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi. Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, gençlerin eğitim hayatını kolaylaştıracak birçok destek projesini de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, kitap fuarları, ulaşım, kırtasiye ve maddi destekler, spor ve sosyal tesis kullanımı, sıcak çorba ikramı, çamaşır yıkama hizmeti, geziler ve daha birçok hizmetle öğrencilere ve ailelerine destek olduklarını belirtti. Büyükkılıç, "Genç dostu belediye" anlayışını sadece bir slogan değil, sahada karşılığı olan bir hizmet anlayışı haline getirdiklerini ifade ederek, "Her bir öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bilgiye ulaşan, kitapla buluşan bir nesil, bu ülkenin en büyük teminatıdır" diye konuştu. Kitapseverlerin Dünya Kitapseverler Günü'nü kutlayarak açıklamasını noktalayan Başkan Büyükkılıç, şu mesajı verdi;

"Kitap, en sadık dosttur. Her gün kitap okumayı mutlaka alışkanlık haline getirelim. Unutmayalım ki çocuklarımız ve gençlerimiz için en iyi örnek, kitap okuyan büyükleridir. Hiçbir yönlendirme, kitap okuyarak örnek olmanın yerini tutamaz. Bu vesileyle, tüm kitapseverlerin 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü'nü kutluyorum. Kayseri'mizde her vatandaşımızın kitaba kolayca ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ