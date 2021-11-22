Kayseri Lisesi Mezunları: "Kurtuluş mücadelesinde öğrencileriyle üzerine düşen vazifeyi yaptı" - Son Dakika

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk, Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu, Dernek Kurucusu Fevzi Önder, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş, dernek yönetim kurulu ve duayen öğretmenleri ile birlikte basın bildirisi yayınladı.

"Kayseri Lisesi, kurtuluş mücadelesinde öğrencileriyle üzerine düşen vazifeyi yapmış" sözleriyle başlayan açıklamada; "23 Ağu 1921 - 13 Eyl 1921 Tarihler arasından 22 gün süren yoğun çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'ne okulumuzun son sınıf öğrencileri eğitimlerini yarıda bırakıp gönüllü olarak cepheye gitmiş fakat geri dönememişlerdir. Kayseri Lisesi'nin milli mücadele yıllarındaki mezuniyet defterinde; 'Son sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okul mezun verememiştir' cümlesi yazılmıştır. Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği, şehit öğrencilerinin şehadetlerinin 100. yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen son sınıf öğrencilerinin temsili diplomalarını verecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ecdadına yakışır şekilde düzenleyeceği etkinlikle eski-yeni Kayseri Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelerek, şehit öğrencilerin anısını yaşatacak ve saygıyla anacağız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ