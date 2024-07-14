Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri\'nde Yaz Eğitimleri Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde çocukların yaz tatilini daha keyifli hale getiren çalışmalar yapılıyor.

KAYMEK'in ilçe sosyal yaşam merkezlerinde mesleki beceri ve kişisel eğitim kursları, sosyal ve kültürel programlar düzenlenirken, gençlerin ve çocukların eğitim ve sportif hayatlarında daha başarılı olmaları için destekleyici kurslar veriliyor.

Gençlere eğitim, kültür ve sanat hizmetinin yanında destekleyici kurslar vererek onların başarılı ve donanımlı bireyler olmaları amaçlanan merkezlerde, farkındalık seminerleri ile sosyal ve sportif faaliyetlerle de onların gelişimleri destekleniyor.

Gençlerin yaz tatilini daha verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için tesislerde eğitimler devam ediyor. Yaz okulu döneminde gençlerin kendilerini geliştirmeleri için akademik derslerin yanı sıra akıl oyunları, el sanatları eğitimleri, sportif ve kültürel faaliyetler gibi eğitim öğretim faaliyetleri düzenleniyor.

İlçe sosyal yaşam merkezlerinde eğitim öğretim dönemi ve yaz okulunda binlerce öğrenciye eğitim verilirken, çocuklar ve aileleri, böylesi özel hizmetten dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ