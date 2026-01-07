Erciyes Kayak Merkezi, \'Akıllı Şehir Kayseri\' mobil uygulamasında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve gündelik hayata dair pek çok konuya ilişkin bilgi ve işlemleri cep telefonuna sığdıran Akıllı Şehir Kayseri Mobil Uygulaması artık turizmin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi Pistleri hakkında da güncel durumu kullanıcılarına sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, modern çağın gerekleri doğrultusunda bilim ve teknoloji ışığında vatandaşların konforunu, huzurunu, kent düzeni ve güvenliğini yükseltmek adına önem verdiği akıllı şehircilik proje ve uygulamalarının kapsam ve içeriğini genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Kayserililerin hayatını kolaylaştıracak yenilikleri bir arada sunan Akıllı Şehir Kayseri Mobil Uygulaması, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi pistlerine dair güncel bilgiler sunmaya başladı. 2025-2026 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen turizmin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi, Akıllı Şehir Kayseri Mobil Uygulaması ile kayak severlere büyük bir kolaylık sunuyor. Erciyes Kayak Merkezi tesisleri hakkında güncel durumu öğrenmek isteyen kayak severler, hangi kapılarda mekanik tesislerin açık olduğu, bağlantı yollarının durumu, hava sıcaklığı, kayak pistleri ve kızak alanlarının güncel bilgilerine artık çok kolay şekilde ulaşabiliyor.

Kayak severlerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve her türlü duruma karşı hazırlıklı olması açısından büyük kolaylık sağlayan tüm bilgilere, Akıllı Şehir Kayseri Mobil Uygulaması üzerinden anlık olarak erişilebiliyor.