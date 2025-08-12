Kayseri\'nin dört bir yanına lavanta esintisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehri güzelleştirmekle kalmıyor; lavanta bahçeleriyle hem görsel bir şölen sunuyor hem de değerli ürünler üretiyor. 8 ayrı bölgede ekilen 200 bin lavanta bitkisinden 32 litre lavanta yağı ve lavanta kolonyası elde edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin estetiğine katkı sunmak ve doğal ürün üretimini teşvik etmek amacıyla 8 farklı bölgede lavanta ekimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 bin lavanta bitkisi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla ekildi. Alsancak Parkı, İnönü Parkları, Mazakaland, Şehitlik, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, Mimar Sinan Parkı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi bölgelerde yetiştirilen lavantalar, önce vatandaşlara görsel şölen sundu. Daha sonra lavantalar hasat edilerek ekonomiye ve kent estetiğine katkı sağlayacak ürünlere dönüştürüldü. Hasat edilen lavantalardan, belediye imkanlarıyla 32 litre saf lavanta yağı elde edildi. Ayrıca bu lavanta yağları kullanılarak, Kayseri Bilim Merkezi'nde 5 bin adet lavanta kolonyası üretildi. 5 bin adet lavanta kolonyası ve 5 bin adet saf lavanta yağı, daha sonra, hediyelik paket haline getirildi. Bu ürünler, hem kent tanıtımına katkı sunacak hem de doğallığıyla ön plana çıkacak hediyelikler arasında yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sürdürülen bu özel çalışmalar, yalnızca şehrin daha yeşil ve estetik hale gelmesini değil, aynı zamanda tarımsal üretim ve yerel kalkınmayı da hedefliyor. - KAYSERİ