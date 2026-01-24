Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerden Erciyes\'e övgü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hafta sonu kayak severlerle dolup taşan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk destinasyon yönetim şirketi olma özelliğini taşıyan Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi; 19 mekanik tesis, 41 kayak pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğuyla hizmet veriyor. Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen merkez, 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında bir kayak deneyimi sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yurt içi ve yurt dışından gelen kayakseverlerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç, misafirlerin talep ve önerilerini dinledi. Belçika, Almanya, Polonya ve Çekya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden Erciyes'e gelen turistlerin yanı sıra; Bursa, Kırşehir, Konya, Ankara, Mersin, Adana ve Kars'tan gelen misafirler de Erciyes'e yoğun ilgi gösterdi. Belçika'dan gelen bir ziyaretçi, "Uçaktan iner inmez doğruca Erciyes'e geldik" sözleriyle merkezin uluslararası cazibesine dikkat çekti. Erciyes'teki otelleri de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara memnuniyetlerini sordu. Bir ziyaretçi, "Çok güzel bir tesisiniz var, mükemmel olmuş. Türkiye'de ve dünyada benzeri yoktur herhalde. Yolların açık olması bizi çok memnun etti" ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş ise "Sosyal tesisler de çok güzel, bu hizmetlerin devamını bekliyoruz" dedi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a ziyaret sırasında Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da eşlik etti.

Öte yandan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te pistlerde kar kalınlığının 220 santimetreye ulaşması, sezonun verimli şekilde devam ettiğini gösterdi. Gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla Erciyes'in, 2026 sezonunda da hem dünyanın hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin gözdesi olması hedefleniyor. - KAYSERİ