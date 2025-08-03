Kayseri'nin Genç Dostu Belediye Başkanı Ziyareti - Son Dakika
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Kayseri'nin Genç Dostu Belediye Başkanı Ziyareti

Kayseri\'nin Genç Dostu Belediye Başkanı Ziyareti
03.08.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'i makamında ağırladı. Ziyarette Kayseri'nin genç dostu bir şehir olduğu vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'i makamında konuk etti. Ziyarette Kayseri'nin genç dostu bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç; "Kayseri, üniversiteler şehri olarak bilinir, 5 üniversitesi olan genç dostu bir şehir" derken AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş ise Kayseri'den övgü dolu sözlerle bahsederek, "Bu çevrede yaşanabilecek en güzel Büyükşehir diyebilirim, düzen ve tertibi itibariyle. Tabi sizlerin de emeği çok" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Kayseri'deki programları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'miz 16 ilçe bir Büyükşehir'den oluşan, bir bakıma cazibe merkezi olan, bir hinterlant anlamında da çevresindeki illeri etkileyen şehir. Yozgat'ımız, Sivas'ımız, Nevşehir'imiz, Niğde'miz, Adana'mız, Kahramanmaraş'ımız, Malatya'mız ve benzeri illerin adeta buluşma merkezi. Üniversiteler şehri olarak bilinir, 5 üniversitesi olan genç dostu bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Eğitim de başarı seviyesinde güzellikler görmenin keyfini yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, belediyeciliğin canlı bir mekanizma olduğunu ifade ederek, "Bizi seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Kayseri, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmamaya gayret eden bir hizmet anlayışına sahip" dedi. Teşkilatların önemine de değinen Büyükkılıç, dayanışma ve birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Kayseri'den övgüyle bahseden AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de "Kayseri'yi seviyorum. Bu çevrede yaşanabilecek en güzel Büyükşehir diyebilirim, düzen ve tertibi itibariyle. Tabi sizlerin de emeği çok. Gerek Haseki Bakan, sonra sizlerin burada belediyecilik anlamında emeği çok. Örnek illerimizden, Rabbim daha iyilerini nasip ederek devam ettirsin. Allah sizlerin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Büyükkılıç'a gençlere olan destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden İbiş, "Sizlerin de gençlik kollarımızı destekleme gayretinde olduğunuzu görüyoruz. Allah razı olsun. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de Kayseri model olma yolunda birinciliği kaptırmadan devam eder" ifadelerini kullandı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın hazır bulunurken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'e, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve teşkilat üyeleri eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'nin Genç Dostu Belediye Başkanı Ziyareti - Son Dakika

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