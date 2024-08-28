Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Yüzde 25,95 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Yüzde 25,95 Arttı

Kayseri\'nin Temmuz Ayı İhracatı Yüzde 25,95 Arttı

TÜİK verilerine göre Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,95 oranında artarak, 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ihracatın artışını değerlendirerek, en fazla ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri açıkladı.

28.08.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,95 oranında artarak, 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Temmuz ayı ihracatımız beklentilerimiz doğrultusunda, haziran ayına göre yüzde 25,95 oranında artarak, 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın temmuz ayına göre yine yüzde 20,80 oranında bir artış söz konusu. İlk yedi aylık rakamlara baktığımızda ise, geçen yılın ilk yedi ayına göre de yüzde 3,36 oranında bir artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Temmuz ayında Kayseri'den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, en fazla ihracat yapan sektörlerin sırası ile mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo olduğunu belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, ABD, Irak ve Almanya olarak sıralandı.

Temmuz ayı rakamlarının sevindirici olduğunun altını çizen Başkan Büyüksimitci, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her şeye rağmen sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor olması ülke ekonomisi adına büyük önem taşıyor. Geçen ay 9 günlük tatilden dolayı ihracatımızda gerileme vardı ama çok şükür bu ay iyi durumdayız. İhracatta daha yukarıları görmek için kurun enflasyon oranı kadar artması gerekiyor. Bunun yanı sıra mevcut sektörlerimizin ölçeğini büyütmek zorundayız. Ölçeklerimizi büyütürsek maliyetlerle daha iyi mücadele ederiz. En azından geriye doğru ithal ettiğimiz bazı ürünleri Türkiye'de yapma şansımız olur. Ekonomi yönetiminin enflasyona karşı büyük mücadele verdiğinin farkındayız. Bu süreçte iç pazarda ister istemez daralmalar yaşanıyor. Şuan birçok sektörümüz kar amacı gütmeden, mevcut pazarlarını koruyarak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Enflasyondan kaynaklı maliyetlerimiz ciddi ölçüde arttı. Bu durum rekabetçiliğimize de olumsuz yansıyor. Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatçımıza nefes aldıracak adımlarlar bir an önce atılmalı. Her şeye rağmen ülke ekonomisine, istihdama ve ihracata katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İhracat, Ekonomi, kayseri, İhracat, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Yüzde 25,95 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:48:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Yüzde 25,95 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement