Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı - Son Dakika
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı

Kayseri\'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde çiftçiler, Muhtar Halil Tanırgan öncülüğünde yağmur duası yaptı. İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere ve yüzlerce vatandaşın katıldığı dua sonrasında çiftçilerin destekleriyle kurban etleri dağıtıldı.

28.04.2024 17:14
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Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde çiftçiler ellerini semaya açarak yağmur duası yaptı.

Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan öncülüğünde yapılan yağmur duası muhtarlık önünde yapıldı. Yağmur duasına; İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı. İlçe Müftülüğünde görevli din adamları sırasıyla Kuran-I Kerim ve dualar okuduktan sonra Müftü Mürsel Gökdere ve Pusatlı Mahalle Cami İmamı tarafından yapılan yağmur duasında eller semaya açıldı. Duaların ardından, mahallede bulunan çiftçilerin destekleri ile alınan kurban etleri edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler yağmur duası yaptı - Son Dakika

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