Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Anneler Günü Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın\'dan Anneler Günü Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.05.2024 14:06
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, "Bugün şefkatin, fedakarlığın, koşulsuz sevginin timsali, ekonomimize katkı sağlayan nesillerin yetişmesinde büyük emekleri olan annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

"Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz, bizlere rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan annelerimiz dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Türlü zorluklara sabırla göğüs gererek, fedakarlıkla tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadisinden de anlaşılacağı üzere, annelerimizi mutlu etmek, onların yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu duygularla, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere cennetle müjdelenen, baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, 'Anneler Günü'nü kutluyor, Yüce Allah'tan mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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