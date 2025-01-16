Kayseri OSB'de Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri OSB'de Bilgilendirme Toplantısı

Kayseri OSB\'de Bilgilendirme Toplantısı

Kayseri OSB, sanayicilere ruhsat düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Yeni şartlar açıklandı.

16.01.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce sanayicilere yönelik "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" konulu bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Bölge Müdürlüğü binasında düzenlenen ve sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nuri Çetinçağlar ve Selim Narin, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Danışman Kamil Akçadırcı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili Kayseri OSB birim müdürleri katıldı.

Toplantıda sanayicilere hitap eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ve getirilen yeni şartlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Kayseri OSB sanayicisinin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde adımlar attıklarını ifade eden Başkan Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimleri sanayicilere detaylı olarak aktardı.

Yaptıkları görüşmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından süre uzatımı ve ücretlerde indirim yapıldığının kendilerine aktarıldığını ifade eden Başkan Yalçın, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan fabrikaların bu ruhsatı kısa sürede almalarının, ilerleyen zamanda oluşacak yeni şartların göz önüne alındığında, kendi menfaatlerine olacağını vurguladı.

Yapılan değişikliklere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisinin bundan sonraki süreçte 31 Ocak tarihine kadar Mekansal Yönetim ve Dijitalleştirme Projesi (MEYDİP) kapsamında başvurularını yapmaları gerektiğini söyledi. Yalçın, uygulamaya esaslarına ilişkin detaylı bilgilendirmenin Kayseri OSB web sitesinden alınabileceğini ayrıca tüm sanayicilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Kayseri OSB sanayicisine yardımcı olmak için yeni adımlar attıklarını da ifade eden Başkan Yalçın, itfaiye müdürlüğünde değişiklikler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, kayseri, Ekonomi, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri OSB'de Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:45:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri OSB'de Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.