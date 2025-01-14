Kayseri OSB'de EBYS ile Hız ve Kalite Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri OSB'de EBYS ile Hız ve Kalite Artışı

Kayseri OSB\'de EBYS ile Hız ve Kalite Artışı

Kayseri OSB, EBYS sayesinde 2024'te sanayicilere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunuyor.

14.01.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce uygulanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile 2024 yılında sanayicilere verilen hizmetin hızı ve kalitesinde artış sağlandı.

Uyguladıkları sistemin 2024 yılı verilerine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde 2024 yılında sanayicilere sunulan hizmetlerin daha hızlı yürütüldüğünü, hizmet kalitesinin artırıldığını kaydetti.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB'ye gerek sanayicilerden gerekse de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) başta olmak üzere kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve bilgi formlarına ilişkin yürütülen tüm çalışmaların 2 yıl önce kurdukları elektronik sistem üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile 2024 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda 33 bin 570 adet evrakın işlem gördüğünü belirten Başkan Yalçın, 4 bin 500'ün üzerinde giden evrakın da elektronik ortamda ilgili taraflara gönderildiğini belirtti.

Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce uygulamaya alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde yaklaşık 200 bin adet kağıt tasarrufu sağlanarak, hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere hızlı ve kaliteli hizmet sunma düsturundan hareketle uyguladıkları Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin yürütülmesinde özveri ile çalışan tüm bölge personeline teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, kayseri, Çevre, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri OSB'de EBYS ile Hız ve Kalite Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri OSB'de EBYS ile Hız ve Kalite Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.