Kayseri OSB\'de EBYS ile Hız ve Kalite Artışı

Yerel

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce uygulanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile 2024 yılında sanayicilere verilen hizmetin hızı ve kalitesinde artış sağlandı.

Uyguladıkları sistemin 2024 yılı verilerine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde 2024 yılında sanayicilere sunulan hizmetlerin daha hızlı yürütüldüğünü, hizmet kalitesinin artırıldığını kaydetti.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB'ye gerek sanayicilerden gerekse de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) başta olmak üzere kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve bilgi formlarına ilişkin yürütülen tüm çalışmaların 2 yıl önce kurdukları elektronik sistem üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile 2024 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda 33 bin 570 adet evrakın işlem gördüğünü belirten Başkan Yalçın, 4 bin 500'ün üzerinde giden evrakın da elektronik ortamda ilgili taraflara gönderildiğini belirtti.

Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce uygulamaya alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde yaklaşık 200 bin adet kağıt tasarrufu sağlanarak, hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere hızlı ve kaliteli hizmet sunma düsturundan hareketle uyguladıkları Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin yürütülmesinde özveri ile çalışan tüm bölge personeline teşekkür etti. - KAYSERİ