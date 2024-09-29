Kayseri OSB İtfaiyesi İtfaiyecilik Haftasını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri OSB İtfaiyesi İtfaiyecilik Haftasını Kutladı

Kayseri OSB İtfaiyesi İtfaiyecilik Haftasını Kutladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle itfaiye teşkilatının çalışmalarını ve önlemlerini vurguladı, itfaiyecilere teşekkür etti.

29.09.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası nedeniyle açıklamada bulundu. Yalçın, "Kayseri OSB İtfaiye teşkilatımız, 11 araç ve 41 personelimiz ile 7/24 sanayicilerimize hizmet sunuyor. Başta İtfaiye müdürlüğümüz personeli olmak üzere tüm itfaiyecilerin bu önemli haftasını kutluyorum" dedi.

İtfaiyecilerin can ve mal güvenliği için, mesai kavramı olmadan, canları pahasına büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "İtfaiyecileri sadece yangınlarda değil, ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde ve depremlerde mücadele ederken görüyoruz. İnsanların ihtiyaç duydukları her an ve her yerde başarılı çalışmalar yürüten tüm itfaiyecilere canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kayseri OSB yönetimine geldikleri 24 Haziran 2022'den bu yana tüm birimlerde olduğu gibi İtfaiye Müdürlüğünde de önemli işler yaptıklarının altını çizen Başkan Yalçın, "Son yıllarda Bölgemizde meydana gelen işletme tipi yangın artışlarından dolayı ek tedbirler alma gereği duyduk. İtfaiye Müdürlüğümüzün yapılanmasının güçlendirilmesi ve güncellenmesi hususunda yönetim kurulumuzca aldığımız kararlarla ekipman, personeller ve araç-gereç takviyeleri yaptık. Bu yıl içinde personel takviyesi konusunda yeni adımlar atmayı hedefliyoruz. Yeni itfaiye araçları alımı noktasında da planlama yapmaktayız. Bölgemizdeki üretim tesislerinde oluşabilecek yangınlara kısa sürede müdahale edilebilmesi bakımından, 7/24 ulaşabilen 321 11 05 numaralı telefonumuzun öncelikli olarak aranması önem arz etmektedir." şeklinde konuştu. Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesinin yalnızca bölge sınırları içinde hizmet vermediğini gerekli olduğu takdirde bölge dışında da yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını kaydetti. Yalçın, "Kayseri OSB sınırları içindeki yangınların yanı sıra Bölgemiz sınırları dışında meydana gelen yangınlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek verilmekte, Valilik talimatı ile büyük orman yangınlarına desteğe gidilmektedir. İtfaiye müdürlüğümüz, planla tatbikatların yanı sıra sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda işletmelerimizde yangın eğitimleri de vermeyi sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda tüm itfaiyecilerin 310. yılına ulaşan İtfaiyecilik Haftasını kutladı ve kazasız, sağlıklı ve başarılı yıllar temenni ettiğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Yalçın, Güvenlik, İtfaiye, kayseri, Sağlık, Yerel, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri OSB İtfaiyesi İtfaiyecilik Haftasını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 06:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri OSB İtfaiyesi İtfaiyecilik Haftasını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement