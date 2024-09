Kayseri OSB İtfaiyesi İtfaiyecilik Haftasını Kutladı

Yerel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası nedeniyle açıklamada bulundu. Yalçın, "Kayseri OSB İtfaiye teşkilatımız, 11 araç ve 41 personelimiz ile 7/24 sanayicilerimize hizmet sunuyor. Başta İtfaiye müdürlüğümüz personeli olmak üzere tüm itfaiyecilerin bu önemli haftasını kutluyorum" dedi.

İtfaiyecilerin can ve mal güvenliği için, mesai kavramı olmadan, canları pahasına büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "İtfaiyecileri sadece yangınlarda değil, ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde ve depremlerde mücadele ederken görüyoruz. İnsanların ihtiyaç duydukları her an ve her yerde başarılı çalışmalar yürüten tüm itfaiyecilere canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kayseri OSB yönetimine geldikleri 24 Haziran 2022'den bu yana tüm birimlerde olduğu gibi İtfaiye Müdürlüğünde de önemli işler yaptıklarının altını çizen Başkan Yalçın, "Son yıllarda Bölgemizde meydana gelen işletme tipi yangın artışlarından dolayı ek tedbirler alma gereği duyduk. İtfaiye Müdürlüğümüzün yapılanmasının güçlendirilmesi ve güncellenmesi hususunda yönetim kurulumuzca aldığımız kararlarla ekipman, personeller ve araç-gereç takviyeleri yaptık. Bu yıl içinde personel takviyesi konusunda yeni adımlar atmayı hedefliyoruz. Yeni itfaiye araçları alımı noktasında da planlama yapmaktayız. Bölgemizdeki üretim tesislerinde oluşabilecek yangınlara kısa sürede müdahale edilebilmesi bakımından, 7/24 ulaşabilen 321 11 05 numaralı telefonumuzun öncelikli olarak aranması önem arz etmektedir." şeklinde konuştu. Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesinin yalnızca bölge sınırları içinde hizmet vermediğini gerekli olduğu takdirde bölge dışında da yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını kaydetti. Yalçın, "Kayseri OSB sınırları içindeki yangınların yanı sıra Bölgemiz sınırları dışında meydana gelen yangınlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek verilmekte, Valilik talimatı ile büyük orman yangınlarına desteğe gidilmektedir. İtfaiye müdürlüğümüz, planla tatbikatların yanı sıra sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda işletmelerimizde yangın eğitimleri de vermeyi sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda tüm itfaiyecilerin 310. yılına ulaşan İtfaiyecilik Haftasını kutladı ve kazasız, sağlıklı ve başarılı yıllar temenni ettiğini belirtti.