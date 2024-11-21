Kayseri Sarız İlçesine 6 Yılda 500 Milyon TL\'lik Yatırım

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kentin doğusunda yer alan Sarız ilçesine, yaklaşık 6 yıl içinde yapılan yatırımlar sayesinde büyük bir dönüşüm yaşattı. Büyükşehir belediyesi, ilçe genelinde altyapıdan sosyal hizmetlere, tarım projelerinden kültür-sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirirken, bu yatırımların toplam maliyeti 500 milyon TL'yi geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2019-2024 yılları arasında dünyaca tanınan kilimleri ve ilçe sınırları içinde bulunan doğal kaynak suları ile ön plana çıkan Kayseri'nin en doğudaki ilçelerinden birisi olan Sarız'a adeta hizmet yağdırdı. Son süreçte ise Başkan Büyükkılıç'ın gayretleri ile doğal gaz konforuna kavuşan Sarız ilçesi, yaklaşık 6 yılda birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerle buluştu. Sarız ilçesine, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 87 milyon 174 bin TL'yi aşan yatırım yapıldı. Asfalt yol çalışmaları, oyun grupları, sosyal tesisler gibi pek çok projeyle ilçenin altyapısı güçlendirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçedeki ana yolları 12 bin ton sıcak asfalt ile yenileyerek, Sarız'ın ulaşım altyapısını modernize etti. Ayrıca, katı atık transfer istasyonu yapıldı ve sosyal tesis binası belediye hizmetlerine tahsis edildi. Bu projelere yaklaşık 70 milyon TL harcandı. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, ilçeye toplam 1 milyon 988 bin TL'lik yatırım yaparak, oyun grupları, sulama tesisatları, fidan dikimi gibi çeşitli çalışmalarla yeşil alanları arttırdı ve çevre düzenlemesi sağladı. Tarım ve hayvancılık alanında Sarız'a yapılan yatırımlar da dikkat çekti. Sulama tesislerinin bakımı, küçükbaş hayvan desteği, yem bitkileri ve çeşitli tohum yardımları ile toplamda 36 milyon 668 bin TL'yi aşkın tarımsal destek sağlandı. Etüt Projeler Daire Başkanlığı tarafından Sarız ilçesine Kıraathane projesi kazandırılırken, bu projenin güncel maliyeti 7 milyon 492 bin TL oldu. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesinde sosyal yaşam merkezleri ve kültürel yatırımlar konusunda da önemli projelere imza attı. Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nden modern tesisleriyle ve KAYMEK bünyesinde sunulan eğitimlerle binlerce vatandaş Büyükşehir'in eğitim ve kültür sanat hizmetlerinden faydalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da sosyal yardımlar ve destekler konusunda da 250 bin TL'yi aşkın bir bütçe ayırarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Kırtasiye, gıda paketi, eğitim yardımları ve sosyal destekler sağlandı.

Sarız'daki itfaiye hizmetleri, 2022 yılında yeni bir hizmet binasına kavuştu. 2 araç ve 11 personelle hizmet veren İtfaiye Grup Amirliği, 6 iş yerini denetledi ve 1420 vatandaşa yangın eğitimi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Sarız ilçesine yapılan yatırımların toplam maliyeti, 2019-2024 yılları arasında 500 milyon TL'yi aştı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımları, ilçedeki altyapı ve sosyal hizmetlerden, tarım ve kültür alanlarına kadar her yönüyle halkın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Sarız'a yaptığı yatırımlar, ilçenin modernleşmesini ve gelişmesini sağlarken, Sarızlı vatandaşların daha konforlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan tanıyor. - KAYSERİ