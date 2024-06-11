Kayseri Şehir Hastanesi'nde Yeni Merkezler Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Yeni Merkezler Hizmete Açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek yeni hizmete açılan merkezleri değerlendirdi. Tüp Bebek Merkezi, Yanık Merkezi, İnme Merkezi ve Kornea Bankası'nda sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Çiçek ve Çopuroğlu, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Çiçek, Şehir Hastanesi'nin bölgenin en donanımlı hastanesi olduğunu vurgulayarak gurur duyduklarını ifade etti.

11.06.2024 14:40
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile birlikte Kayseri Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek yeni hizmete açılan merkezleri değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, müdürlük ve hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Tüp Bebek Merkezi, Yanık Merkezi, İnme Merkezi ve Kornea Bankası'nda değerlendirmelerde bulunan Çiçek ve Çopuroğlu, birimlerde sunulan hizmetler ve nitelikleri hakkında sorumlu hekimlerden bilgi aldı. Servislerde yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini ileten Vali Çiçek, Şehir Hastanesi ile bir kez daha gurur duyduklarını ifade ederek; "Şehir Hastanesi'nde yakın zaman önce faaliyete geçen birimlerimizi ziyaret ettik. İlk olarak tüp bebek merkezimizi ziyaret ederek, çalışan arkadaşlarımızla hasbihal ettik. Gerçekten Kayseri'ye yakışır, ileri düzeyde düşünülmüş bir merkez olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Ardından yeni kurulan kornea bankamızı yerinde görerek Şehir Hastanemizin gözle ilgili direkt müdahale edebileceği alanlar hakkında bilgi aldık" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yakın zamanda müdahale edilemeyecek hiçbir alanın kalmayacağını da vurgulayan Vali Çiçek; "Şu anda, İç Anadolu'nun en donanımlı yanık merkezlerinden birindeyiz. Hocalarımızdan bilgiler aldık. İl Sağlık Müdürümüz, başhekimimiz ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir gayretle çalışıldığını gördük. Artık her türlü yanığın başka yere sevk edilmeden Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahale edilebileceğini görmenin de ayrıca memnuniyetini yaşıyoruz. Bunların hepsi yakın zaman içerisinde kurulan merkezler. Yakın bir zamanda da karaciğer nakli için çalışmalar yapılacak. Şehir Hastanesi sadece Kayseri'nin değil tüm bölgenin en donanımlı hastanesi. Hocalarıma emekleri için teşekkür ediyorum, bugün gördüklerimizden sonra Şehir Hastanemizle ve hocalarımızla bir kez daha gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise; "Allah tüm hastalarımıza şifa versin, devletimize zeval vermesin. Gördüğümüz şu ki; bulunduğu coğrafya içerisinde ihtiyaç olduğunda yanı başında bulunan bir hastane var. Öyle ki günde 18 bin hastanın ziyaret ettiği, 100 bin civarında tahlil yapıldığı zamanlar oluyor. Vatandaşlarımızın şifa bulup evlerine gittiği zamanki mutluluğu tarif etmek mümkün değil. İnsanların eski sağlıklarına kavuştuğu zaman 'yapılan emekler feda olsun' demek geliyor içimizden. Canla başla çalışan değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Şehir Hastanesi'nde Yeni Merkezler Hizmete Açıldı - Son Dakika

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