Kayseri Şeker Fabrikası\'na Eleştiri

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(KAYSERİ)- Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş, Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminin kendisine muhalif işçileri çıkartmakla uğraştığını ileri sürerek, "Kayseri Şeker ivedilikle melası ayrıştıracak tesisini kurmalıdır" dedi.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Deniz Altıntaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, her şeker fabrikasının üretimi sonucunda atık ürün olarak ortaya çıkan melasın Konya Şeker Fabrikası'na gönderildiğini söyledi. "Kayseri Şeker Fabrikası iyi yönetilememektedir" diyen Altıntaş, şunları söyledi:

"Bunu nereden anlıyoruz? Devasa bir kurum, milyar dolar belki cirosu olan bir kurum. Eğer kendine muhalif olan işçiyi işten çıkarmakla uğraşıyorsa, kendine muhalif olan çiftçinin teminini kesmekle uğraşıyorsa, kendine muhalif olan çiftçinin çocuğunu ekmeğiyle tehdit ediyorsa bu kafa ufuksuz bir kafadır. Bu kafa bu beyin bu fabrikayı yönetemez. de ki çözüm noktasında Kayseri Şeker nasıl yönetilmelidir? Bakın değerli yurttaşlar, bütün şeker fabrikalarında melas diye bir atık ürün çıkar. Kayseri Şeker'in melası Konya'ya satılıyor. Konya'da melas, etil alkole ve şirenpeye ayrıştırılıyor. Konya'daki şirenpe Konya'da gübre Adana'da gübre olur, gelir Kayseri'de millete gübre olarak satılır. Kayseri Şeker ivedilikle melası ayrıştıracak tesisini kurmalıdır. Etil alkol ve şirenpeyi ayrıştırıp, şirenpeyi organik gübre yaparak, çiftçisinin gübre girdisini düşürmeli, bunu çiftçiye ucuz bir şekilde ve pancar parasından tahsil edecek şekilde vermelidir. Etil alkolü de katma değerli bir şekilde piyasaya satmalıdır. Kayseri Şeker, şirenpeden üreteceği organomineral gübreyi bir marka yaratıp, bölgede bunu pazarlamalı hem istihdamı arttırmalı hem de fabrikanın karını."