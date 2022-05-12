Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak - Son Dakika
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Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak

12.05.2022 12:51
Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, gerçekleştirdikleri Güneş Enerji Santralleri (GES) projesinde son aşamaya geldiklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, gerçekleştirdikleri Güneş Enerji Santralleri (GES) projesinde son aşamaya geldiklerini söyledi.

Daha çevreci bir enerji kaynağı kullanırken aynı zamanda Serbest Bölge'ye ek bir gelir kaynağı oluşturacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kayseri Serbest Bölge'mizde gerçekleştirdiğimiz GES projelerimizde son aşamadayız. Serbest Bölgemizin kendisine ait kiralık mülklerinin çatısındayız. Buralarda GES yatırımları devam ediyor. Yaklaşık 4 megavata yakın bir güneş enerjisi kurulumu yapılıyor. Yüzde 80 oranında tamamladık. Bu da Serbest Bölge hissedarlarımıza bir gelir olacak inşallah. Bir iki ay içerisinde tamamen tamamlanacak. Şu anda büyük bir kısmı zaten üretime geçti. Bu sayede çevreci bir enerji kaynağı kullanırken aynı zamanda Serbest Bölge'mize ek bir gelir kaynağı oluşturuyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak
Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak
Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak

YORUMLAR
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Kayseri OSB kalite de zirvede Kayseri OSB kalite de zirvede Güneş enerjisinde 'teravat çağı' Güneş enerjisinde 'teravat çağı'

Kayseri, Enerji, Güneş, Ges, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak - Son Dakika


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