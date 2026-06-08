Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu\'nda İsa Gün güven tazeledi

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda İsa Gün, yeniden başkan seçildi.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu Kadir Has Kongre Salonu'nda düzenlendi. Kongreye tek aday olarak katılan İsa Gün, yapılan açık oylamada yeniden başkan seçildi. Kongreye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, yönetim kurulu üyeleri, federasyon üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongrede konuşan Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, "Bizler bir elmanın 2 yarısı gibiyiz. Kayseri ve Sivas aynı anne ve babanın evlatları gibi. O anne bu memleket, o baba bu yüce vatan. Bizler aynı kilimin desenleriyiz. Bizim ortak paydamız, Anadolu'nun bereketli topraklarıdır. Bizim ortak sevdamız, Ay yıldızlı bayrağımızdır. Bizim ortak hedefimiz, güçlü, huzurlu ve birlik içerisindeki Türkiye'dir. Kayseri ve Sivas tarihinde derinliklerinden bu güne kadar kardeşliği, dayanışmayı, vatan sevgisini iliklerine kadar yaşamış, iki kadım şehirdir. Sadece komşu değil, birbirine gönülde bağlı iki şehirdir. Kayseri çalışkanlığın, üretkenliğin simgesi, sanayisiyle ve ticaretiyle ülkemize her zaman örnek olmuş bir şehirdir. Erciyes'in heybetiyle dimdik duran, geçmişiyle gurur duyan geleceğe umutla bakan bir şehir. Bu topraklar Seyyid Burhanettin gibi gönül sultanları yetiştirmiştir. Mimar Sinan gibi çağları aşan bir dehayı insanlığa armağan etmiştir. Ama biliyoruz ki bir yıldız tek başına gökyüzünü aydınlatamaz. İşte burada devreye Sivas giriyor. Sivas Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirdir. Milli Mücadelenin kalbinin attığı yerdir. Sivas Kongresi'nin ruhu bugün hala bu topraklarda yaşamaktadır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün'e yapmış olduğu değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Sivas, Sivas'tan ibaret değildir. Sivas, Ankara'dır, İstanbul'dur, Avrupa'dır. Sivas, yerli ve milli anlayışın sesidir. Sivas, Aşık Veysel'dir. Sivas, Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Kayseri'de gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak el ele vermek suretiyle ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sizlere layık olmaya bakanlarımızla, milletvekillerimizle dayanışma içerisinde çalışmalar yapıyor, dostlarımızın önerilerini her zaman önemsiyor ve bu doğrultuda sizlere layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve yönetim kurulu üyeleri katılımcıları selamladı. - KAYSERİ