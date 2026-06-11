Kayseri Tanıtım Günü İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Tanıtım Günü İstanbul'da

11.06.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin yöresel lezzetleri İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Ticaret Bakanı katıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kayseri Tanıtım Günü etkinliklerinin açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kayseri Tanıtım Günleri'nin açılışı programı gerçekleşti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde etkinliğe Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışı Mehter takımı eşliğinde kurdele kesilerek yapıldı. 11-14 Haziran arasındaki etkinliklerde ziyaretçiler, Kayseri mantısı, Develi cıvıklısı, Kayseri yağlaması gibi yöresel lezzetleri fırsatı bulabilecek.

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kayseri'nin potansiyelini, Kayseri'nin kendi aralarındaki birlikteliği, çalışkanlığı, helal kazançlarını, sosyal sorumluluk alanında üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını, devletin üzerinden yapılacak yükü aldıklarını, zekatlarını verdiklerine şahitlik ettim. Her şehre gittiğinizde herhalde 5 tane örnek verseniz 1 tanesini mutlaka Kayseri'yi örnek verirsiniz" şeklinde konuştu.

Programa katılmaya kendisine görev bildiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kayseri'nin 10 bin yıllık bir mazisi var. M.Ö. 8000 yılına dayanıyor. Kültepe'de ilk medeniyetin kurulduğu bölge. Ben de Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne birkaç defa katıldım ve önemli bir zirve. Bu anlamda Kayseri'yi şehirciliğin de merkezi olarak görüyorum. Erciyes kayak turizminin merkezi oldu. Bu son 15-20 yılda gerçekleşti. Erciyes'in kayak turizmi merkezi olması ve hakikaten bu anlamda turizmde de büyük bir atak gösterdi. Yine ulaştırmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yollar Kayseri'den geçerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel de, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kayseri İl Tanıtım Günleri'nde İstanbul'da yine bir Kayseri rüzgarı estiriyoruz. Bu seneki mottomuz 'zirvesi karlı, ticareti karlı şehir Kayseri' İstanbul'da sloganıyla, Kayseri mutfağıyla, kültürüyle, sanatıyla 11-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bütün İstanbullularla ve Kayserili hemşehrilerimizle buluşuyor. Kayseri mutfağının bütün zenginlikleri burada. Pastırması burada, sucuğu burada, mantısı burada, yağlaması burada, Kayseri kültürü, tarihi burada. Kültepe Kaniş-Karum'undan, Talas'taki taş evlerinden, halısından bütün kültürel özellikleri bu festivalde hemşehrilerimiz ve İstanbullular görebilecekler, ziyaret edebilecekler. O tatları, o lezzetleri tadabilecekler. Güzel bir festival, güzel bir İstanbul havasında bütün hemşehrilerimizi ve İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin stantları gezmesiyle açılış programı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Atatürk Havalimanı, Ticaret Bakanı, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Gastronomi, Ömer Bolat, Davut Gül, Etkinlik, İstanbul, Kayseri, Kültür, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Tanıtım Günü İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülsüm Özbek Gülsüm Özbek:
    bak bi sehir tanitiyo iste hakkaten güzel bi olay var da malum insanlar bunu da siyasilastiriyo ya niye her seyin icinde politika ariyonuz artik adamlar bi tanitiyo kayseriyi hepsi bu kadar yani isi boyle basit tutun 0 0 Yanıtla
  • Serçin Ozkardesler Serçin Ozkardesler:
    güzel bir girişim olmuş Kayseri'nin lezzetlerinin tanıtılması önemli. böyle etkinliklerle turizm de gelişir İstanbul'da da awareness oluşur. 0 0 Yanıtla
  • İlhan Reno İlhan Reno:
    yine bu etkinliklere para harcıyoruz da halk ne kazanıyo bundan bilemedim ben 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim

20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 20:41:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Tanıtım Günü İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.