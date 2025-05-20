Kayseri, Temiz Enerji ile Ulaşımda Yeni Destan Yazıyor - Son Dakika
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Kayseri, Temiz Enerji ile Ulaşımda Yeni Destan Yazıyor

Kayseri, Temiz Enerji ile Ulaşımda Yeni Destan Yazıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali'ni hayata geçirerek şehri temiz enerji ile buluşturdu. Projeyle birlikte Kayseri, toplu ulaşım yolcusunun %40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir olma unvanını aldı.

20.05.2025 11:03  Güncelleme: 11:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri'de ulaşım alanında gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri ile ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesini hayata geçiren büyükşehir; Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile de Kayseri'yi, toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir haline getirdi.

İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev türbin sevkiyatı ile başlayan bu önemli proje, ulaşım alanında gerek enerji ve gerekse temiz bir çevre noktasında sürdürülebilir bir enerji yatırımı olarak planlanırken, 194,5 metreye kadar yükselerek, 65 katlı bir bina boyutunda olan devasa RES olarak kayıtlara geçti. Temiz enerji, temiz gelecek anlayışı istikametinde Türkiye ve Kayseri'nin enerji geleceği için önemli adımlardan birisi olan RES projesi hızla hayata geçirildi. 21 megavatlık 3 türbinden oluşan RES projesi ile yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik elde edilmesi hedefleniyor. Yenilenebilir, temiz ve çevreci elektrik üretiminde Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk proje olarak nitelenen bu proje Kayseri'nin, toplu ulaşım yolcusunun yüzde 40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir olmasını sağladı.

Ulaşım A.Ş. bünyesinde ii adet GES ile temiz enerjiye katkı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin elektrikli otobüslerin enerjisini karşılamak üzere hayata geçirdiği Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi'nin çatısında 1200 kilowatt kurulu güce ve 2 bin 132 güneş paneline sahip söz konusu GES'in yanı sıra İldem Tramvay Park Sahası'nda yer alan 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip GES projesi ile birlikte toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ve yıllık 3 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilerek elektrikli otobüslerin şarjlarında kullanılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, Temiz Enerji ile Ulaşımda Yeni Destan Yazıyor - Son Dakika

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