Kayseri Ticaret Borsası'ndan Çevresel Sürdürülebilirlik Adımı - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası'ndan Çevresel Sürdürülebilirlik Adımı

Kayseri Ticaret Borsası\'ndan Çevresel Sürdürülebilirlik Adımı

Kayseri Ticaret Borsası, Türkiye'de ilk olarak kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplaması yaptı.

13.04.2025 12:13
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplamasının gerçekleştirildiğini söyleyerek; " Türkiye'deki oda ve borsalar arasında bu çalışmayı yapan ilk kurum olan Kayseri Ticaret Borsası'dır" dedi.

21. yüzyıl, dijital ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşıdı. Böylece, bir yandan dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken, diğer yandan iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek güçlendi. AB, Yeşil Mutabakat ile ilerleyen dönemde tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendirirken, ticaretinin yarısına yakınını AB ile gerçekleştiren ülkemizin, ticaret ve sanayi başta olmak üzere ilgili tüm alanlardaki politikalarına AB'nin atacağı adımları yakından takip ederek yön vermesi uluslararası rekabetçiliğin korunması için bir ihtiyaç olarak öne çıktı. Tüm bu süreçleri takip eden Kayseri Ticaret Borsası öncü rol üstlenerek, Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında üyelerin bilgilendirilmesi ve bu sürece kolay adapte olabilmeleri amacıyla yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplamasına katılan üyelere teşekkürlerini ileten Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "Kayseri Ticaret Borsası olarak Oran Kalkınma Ajansı teknik destek kapsamında hibe almaya hak kazandığımız proje ile tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Küresel ölçekte değişen iklim şartları ve çevresel sorumluluklar, artık her sektörde sürdürülebilirliğin bir zorunluluk haline geldiğini bizlere açıkça gösteriyor. Bu kapsamda, üyelerimizin kurumsal karbon ve su ayak izlerini hesapladığımız bu projeyle, sadece çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimsemekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecinde önemli bir adım atıyoruz. Projemiz, firmalarımızın mevcut durumlarını analiz ederek, gelecekteki sürdürülebilirlik politikalarını daha sağlam temellere oturtmalarına da katkı sağlayacaktır. Amacımız; çevresel etkilerimizi şeffaf bir şekilde ortaya koymak, ölçmek ve nihayetinde azaltmak. Böylece hem doğal kaynaklarımızı daha etkin kullanacak, hem de uluslararası pazarda daha rekabetçi hale geleceğiz. Katılım gösteren 15 firmamıza teşekkür ediyor, bu sürecin sektörümüz için hayırlı ve verimli sonuçlar doğurmasını diliyorum. Hep birlikte sürdürülebilir bir geleceğe doğru güçlü adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Bağlamış; "Kayseri Ticaret Borsası'nın çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla kurumsal karbon ve su ayak izi hesaplaması gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki oda ve borsalar arasında bu çalışmayı yapan ilk kurum olan Kayseri Ticaret Borsası, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları ve su tüketimini detaylı şekilde analiz ederek çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik önemli bir adım atmıştır. Hesaplama sonuçları, bağımsız ve akredite bir kuruluş tarafından da doğrulanarak güvenilirliği tescillenmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Ticaret Borsası'ndan Çevresel Sürdürülebilirlik Adımı - Son Dakika

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