Kayseri Ticaret Odası, Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Ticaret Odası, Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu'na ev sahipliği yapacak

Kayseri Ticaret Odası, Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu\'na ev sahipliği yapacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO), 4 Mart Pazartesi günü Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu 2024 Programı'na ev sahipliği yapacak. Programda 'AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB'nin Destekleri' konulu panel düzenlenecek ve Kayseri Yatırım Fırsatları da konuşulacak. Panelde Dış İşleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı konuşmacı olarak yer alacak. Programda ayrıca AB'ye üye 18 ülkenin büyükelçileri de konuk edilecek.

29.02.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 4 Mart Pazartesi günü Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu 2024 Programına ev sahipliği yapacak. 'AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB'nin Destekleri' konulu panelin düzenleneceği programda Kayseri Yatırım Fırsatları da konuşulacak.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde, Avrupa Birliği - Kayseri İş Forumu 2024 Programımızı 4 Mart 2024 tarihinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştireceğiz. Açılış konuşmaları ile başlayacak programda 'AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB'nin Destekleri' konulu panel yapacağız. Panelimize Dış işleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Sn. Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sn. M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile AK Parti Kayseri Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Sn. Murat Cahid Cıngı konuşmacı olarak katılacak. AB'ye üye 18 ülkenin Büyükelçilerini de programımızda konuk edeceğiz. Panelimizde Kayseri Protokolümüz de yer alacaklar. Dış işleri Bakan Yardımcımız, TOBB Başkanımız ve AB'ye üye ülkelerin büyükelçilerini 2 gün boyunca Kayseri'de misafir edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Ticaret Odası, Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:07:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Odası, Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement