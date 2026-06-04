Başkan Büyükkılıç; Kayseri Turizm Ödülleri Komisyonu\'nu ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Otelciler Derneği tarafından düzenlenecek 'Kayseri Turizm Ödülleri 2026' programı kapsamında oluşturulan komisyon üyelerini makamında kabul etti. Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri vizyonuna katkı sunacak her türlü organizasyona destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından 22 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek "Kayseri Turizm Ödülleri 2026" programı kapsamında oluşturulan Turizm Ödülleri Komisyonu üyelerini makamında kabul etti. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, Kayseri Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, Kayseri Otelciler Derneği Genel Sekreteri Ümit Akyürek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ile Kent Konseyi Başkanı Serdar Altıntuğ'un da aralarında bulunduğu kalabalık heyet katıldı. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm alanındaki potansiyelini daha da ileriye taşıyacak çalışmaları önemsediklerini belirterek, "TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri ünvanımıza yakışır nitelikte gerçekleştirilecek her türlü organizasyonun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, nazik ziyaretleri ve değerli katkıları dolayısıyla kıymetli komisyon üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç; KAYOTED tarafından yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, üzerlerine düşen desteği sağlayacaklarını söyledi ve KAYOTED ekibine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal da turizm sektörüne yön veren isimleri bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade ederek "Kayseri Turizm Ödülleri 2026" programı hakkında bilgiler verdi ve Başkan Büyükkılıç'ı programa davet etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KAYSERİ