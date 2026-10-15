Kayseri, ulusal AUS mimarisiyle uyumlu bölgesel pilot çalışmaya dahil edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını geleceğin teknolojileriyle buluşturacak Bölgesel Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Mimarisi pilot çalışmasının merkezinde yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülecek çalışma kapsamında Kayseri'nin mevcut ve planlanan akıllı ulaşım yatırımları ulusal AUS mimarisiyle uyumlu hale getirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehir ulaşımında teknoloji, entegrasyon, sürdürülebilirlik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda akıllı ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyor.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Mimarisi temel alınarak Kayseri için Bölgesel AUS Mimarisi pilot çalışmasının başlatılması amacıyla Başkanlık Toplantı Salonu'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman ile Şube Müdürü Özgür Talih katıldı.

Kayseri'nin Ulaşım Vizyonu Ulusal AUS Mimarisiyle Buluşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, ülke genelindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarının birbiriyle entegre çalışmasını sağlamak amacıyla ARC-IT modeli referans alınarak hazırlanan Ulusal AUS Mimarisi; kurumsal, fonksiyonel, fiziksel ve haberleşme olmak üzere dört temel katmandan oluşuyor.

Ulusal mimari kapsamında 12 alanda 50 farklı hizmet paketi tanımlanırken, söz konusu yapının yerel düzeyde uygulanabilmesi amacıyla geliştirilen Bölgesel AUS Mimarisi Yazılım Aracı ile şehirlerin kendi ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda dijital mimarilerinin oluşturulması hedefleniyor.

Bursa'daki ilk uygulamanın ardından Kayseri'nin de pilot şehirler arasında yer almasıyla birlikte, kentin mevcut ulaşım sistemleri, teknolojik altyapısı ve geleceğe yönelik projeleri ulusal mimari çerçevesinde değerlendirilecek.

Kayseri'ye Özgü Akıllı Ulaşım Ekosistemi Oluşturulacak

Pilot çalışmayla Kayseri'nin ulaşım vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, Ulusal AUS Mimarisi ile uyumlu bölgesel bir mimari çerçevenin oluşturulması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, 112 gibi ulaşım ve acil durum yönetiminde rol üstlenen paydaşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi planlanıyor.

Kentte halihazırda kullanılan ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan AUS donanımları, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojik altyapılar da ulusal mimariyle eşleştirilecek.

Çalışmanın önemli başlıklarından birini ise Kayseri'nin ihtiyaçlarına göre öncelikli hizmet paketlerinin belirlenmesi oluşturuyor. Bu kapsamda trafik yönetimi, toplu taşıma ve benzeri alanlarda kent açısından öncelikli görülen hizmetlerin belirlenerek bölgesel mimariye aktarılması öngörülüyor.

Projeler Dijital Ortamda Modellenerek Entegrasyon Güçlendirilecek

Bölgesel AUS Mimarisi Yazılım Aracı sayesinde seçilecek öncelikli projelerin dijital ortamda modellenmesi ve Kayseri'ye özgü proje mimarilerinin oluşturulması planlanıyor.

Bu süreçte fiziksel nesneler, sistemler ve veri akışları arasındaki ilişkiler ortaya konularak, farklı kurum ve sistemlerin birbirleriyle daha etkin ve sürdürülebilir şekilde haberleşmesine yönelik bir altyapı oluşturulacak.

Çalışmayla aynı zamanda kurumlar arası veri paylaşımının, sistem entegrasyonunun ve ortak bakım süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulabilecek hukuki ve idari düzenlemelerin de ele alınması hedefleniyor.

Hedef: Sürdürülebilir ve Ulusal Standartlarla Uyumlu Ulaşım Altyapısı

Toplantı ve sonrasında yürütülecek pilot çalışma sonucunda Kayseri'deki mevcut ve gelecekteki AUS yatırımlarının ulusal standartlarla uyumlu, paydaşlar arası entegrasyonu güçlü ve teknolojik açıdan sürdürülebilir bir mimari çerçevede geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülecek süreç, kentin akıllı ulaşım yatırımlarının ortak bir vizyon altında ele alınmasına ve ulaşım hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Toplantı, plaket takdiminin ardından sona erdi.