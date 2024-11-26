Kayseri Üniversitesi'nden Yeni Teknik Kampüs Projesi - Son Dakika
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Kayseri Üniversitesi'nden Yeni Teknik Kampüs Projesi

Kayseri Üniversitesi\'nden Yeni Teknik Kampüs Projesi

Kayseri OSB'de üniversite teknik kampüsü için projeler başlatıldı, eğitimde başarı hedefleniyor.

26.11.2024 09:20
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AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri OSB tarafından Kayseri Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Teknik Kampüsü için tahsis edilen arsada Kayseri Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve OSB Meslek Yüksekokulu'nun yapımı için gerekli proje ve altyapı çalışmalarının başlatılmasına yönelik süreçleri istişare etti.

Kayseri OSB'de yapılan istişare toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı'ya ilgileri ve destekleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise nezaketleri ve ev sahiplikleri için teşekkür etti. Rektör Karamustafa; "Sadece kampüste değil, aynı zamanda sahada üniversite misyonuyla faaliyetlerine yön veren Kayseri Üniversitemiz, 'eğitirken üreten, üretirken de eğiten' üniversite olma özelliğini daha da zenginleştirme ve yaygınlaştırma gayret ve çabası içerisinde çalışmalarına yön vermektedir. Daha önce Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar Hocamızın destekleri ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimimizin altyapı konusunda sağladıkları imkanlar ile Kayseri OSB'de OSB MYO projesini hayata geçirmeyi başaran Kayseri Üniversitemiz, yine Kayseri OSB'de OSB Yönetimimiz ve hayırsever desteği ile Kayseri Üniversitesi OSB Teknik Kampüs projesinin de hayata geçirilmesi ile mesleki ve teknik yükseköğretimde başarı çıtasını daha da yükseklere çıkaracak ve bu anlamada gerek şehrimize, gerek ülkemize yetişmiş teknik insan kaynağı konusunda önemli katkılar sunabilecektir. Kayseri OSB'de kurulacak Kayseri Üniversitesi OSB Teknik Kampüsü, şehrimizde mesleki ve teknik eğitimin çehresi ile yelpazesini güçlendirecek ve çeşitlendirecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Üniversitesi'nden Yeni Teknik Kampüs Projesi - Son Dakika

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